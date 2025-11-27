В чем встречать Новый 2026 год Огненной Лошади: названы счастливые и запрещенные цвета
Новогодний праздник приближается, и уже пора подумать, в каком образе встречать 2026-й. Правильные цвета притянут успех и богатство, а неправильный выбор может отвернуть удачу.
В образе на новый год 2026 цвета должны быть теплыми и сияющими, а избегать стоит темных и холодных оттенков. Украинский мольфар Макс Гордеев дал советы по новогоднему луку на своей странице в Instagram.
По словам мольфара, Новый 2026 год Огненной Лошади несет энергию движения, силы и страсти. Он озвучил перечень запрещенных цветов на праздничную ночь, которые могут лишить удачи.
Прежде всего запрещены темные и тусклые краски, особенно черный. Такие оттенки гасят энергию Красной Лошади и влекут за собой усталость.
Второй запрет — серый, поскольку металл по восточной символике подавляет пламя.
Также под запретом на Новый год 2026 синий, который символизирует воду и может погасить "поток успеха".
"Конь любит все, что горит и сияет. Красный, золотой, медный, бордовый, тепло-оранжевый — в этих цветах ты станешь магнитом для удачи и богатства", — советует Макс Гордеев.
Если красный, оранжевый или золотой кажутся слишком яркими, можно выбрать более спокойные базовые бежевый, кремовый или шампань, а яркие акценты расставить с помощью аксессуаров и золотых, медных или бронзовых украшений.
Напомним, Telegram-канал "За кадром" рассказывал о прайсах украинских артистов на новогодние корпоративы. По информации админов, выступление Верки Сердючки стоит более 1 млн грн.
Ранее Фокус советовал, что подарить на Рождество и положить под елку родным и близким.