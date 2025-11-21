Украинские артисты на новогодние корпоративы: Верка Сердючка "стоит" больше миллиона, остальные дешевле

Многие артисты поднимают ценники на новогодние выступления. Но пока дороже всех обойдется ценителям выступление Андрея Данилко, известного, как Верка Сердючка.

Вскоре украинцы будут встречать новый 2026 год, который пройдет под покровительством Красного Огненного Коня. В декабре проводятся предновогодние корпоративы и вечеринки, а значит украинские артисты могут неплохо заработать. Telegram-канал "За кадром" рассказал сколько именно.

"Приглашение звезды на праздник — мечта, которая может стоить от нескольких сотен тысяч до более миллиона гривен", — сказано в сообщении

Сколько стоит заказать звезду на Новый год — от самого дешевого артиста до самого дорогого

Злата Огневич — 330 000 грн.

Kalush Orchestra — 396 000 грн.

KOLA, Друга Ріка — 440 000 грн.

Виталий Козловский, Skofka — 440 000 грн.

The Hardkiss, DZIDZIO — 660 000 грн.

Ирина Билык — 880 000 грн.

Настя Каменских — 880 000 грн.

Антитела — 880 000 грн.

Верка Сердючка — 1100000 грн.

