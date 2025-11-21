Українські артисти на новорічні корпоративи: Вєрка Сердючка "коштує" більше мільйона, інші дешевші

Багато артистів підіймають цінники на новорічні виступи. Але поки дорожче за усіх обійдеться поціновувачам виступ Андрія Данилко, відомого, як Вєрка Сердючка.

Незабаром українці зустрічатимуть новий 2026 рік, який пройде під заступництвом Червоного Вогняного Коня. У грудні проводяться передноворічні корпоративи та вечірки, а отже українські артисти можуть непогано заробити. Telegram-канал "За кадром" розповів скільки саме.

"Запрошення зірки на свято — мрія, яка може коштувати від кількох сотень тисяч до понад мільйона гривень", - сказано у повідомленні

Скільки коштує замовити зірку на Новий рік – від найдешевшого артиста до найдорожчого

Злата Огневич — 330 000 грн.

Kalush Orchestra — 396 000 грн.

KOLA, Друга Ріка — 440 000 грн.

Віталій Козловський, Skofka — 440 000 грн.

The Hardkiss, DZIDZIO — 660 000 грн.

Ірина Білик — 880 000 грн.

Настя Каменських – 880 000 грн.

Антитіла — 880 000 грн.

Вєрка Сердючка – 1100000 грн.

Нагадаємо, однак фанати співачки Насті Каменських зауважили, що артистка остаточно перейшла на іспанську мову в своїх соціальних мережах. Останній місяць абсолютна більшість її дописів написані для іноземної аудиторії.

А російські військові скаржились, що на фронті їх "катують" співами Вєркі Сердючки.