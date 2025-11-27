В чому зустрічати Новий 2026 рік Вогняного Коня: названо щасливі і заборонені кольори

Новорічне свято наближається, і вже час подумати, в якому образі зустрічати 2026-й. Правильні кольори притягнуть успіх і багатство, а хибний вибір може відвернути удачу.

В образі на новий рік 2026 кольори мають бути теплими та сяючими, а уникати варто темних і холодних відтінків. Український мольфар Макс Гордєєв дав поради щодо новорічного лука на своїй сторінці в Instagram.

За словами мольфара, Новий 2026 рік Вогняного Коня несе енергію руху, сили та пристрасті. Він озвучив перелік заборонених кольорів на святкову ніч, які можуть позбавити удачі.

Насамперед заборонені темні та тьмяні барви, особливо чорний. Такі відтінки гасять енергію Червоного Коня та тягнуть за собою втому.

Друга заборона — сірий, оскільки метал за східною символікою пригнічує полум'я.

Також під забороною на Новий рік 2026 синій, який символізує воду та може загасити "потік успіху".

"Кінь любить усе, що горить і сяє. Червоний, золотий, мідний, бордовий, тепло-помаранчевий — у цих кольорах ти станеш магнітом для удачі та багатства", — радить Макс Гордєєв.

Якщо червоний, помаранчевий чи золотий здаються занадто яскравими, можна обрати спокійніші базові бежевий, кремовий або шампань, а яскраві акценти розставити за допомогою аксесуарів і золотих, мідних чи бронзових прикрас.

