Дизайнер интерьеров рассказал, что всегда выдает хозяев без вкуса (фото)

Известный американский дизайнер интерьеров и мебели Лорен Крайс (Loren Kreiss) поделился своим видением того, какие стили и цвета будут определять интерьерные тенденции в 2026 году. В своем видео, опубликованном в TikTok, эксперт рассказал, что пора попрощаться с несколькими популярными трендами прошлых лет.

Related video

Крайс, который является CEO и креативным директором компании Kreiss, советует покрасить стены, потолок и наличники в один нейтральный тон. По его словам, это давно стало стандартом среди ведущих дизайнеров, пишет The Sun.

"Это выглядит целостно и элегантно. Белый потолок и наличники — это уже прошлое, выглядит по-бабушкиному и неряшливо", — сказал он.

Среди новых фаворитов дизайнер называет "теплые нейтралы" — оттенки бежевого, кремового и слоновой кости. При этом он советует избегать зеленого цвета, который, по его мнению, стал "новым миллениальным серым".

Неактуальный интерьер Фото: TikTok Неактуальный интерьер Фото: TikTok Неактуальный интерьер Фото: TikTok Неактуальный интерьер Фото: TikTok

"Зелено сейчас везде — и это ужас. Лучше выберите шоколадные или ореховые тона — они классические, глубокие и изысканные", — считает эксперт.

Цвет шоколада и орехов Фото: TikTok

Крайс также призывает возвращаться к "тихой роскоши" и теплому минимализму, которые он называет "настолько древними, что снова современные".

Среди трендов, которые стоит забыть, дизайнер называет "модерн-фермхаус" (сочетание деревенского стиля с современным), "грустный миллениальный серый", белые кухонные шкафчики в стиле shaker, а также бесполезные декоративные элементы — карнизные молдинги, телевизоры, замаскированные под картины, кран для наполнения кастрюль у плиты ("pot filler") и даже "мужские комнаты" — man caves, то есть отдельные помещения, оформленные только для отдыха мужчины.

"Эти вещи — настоящее кощунство," — в шутку подытожил дизайнер.

Видео Крайса собрало более 200 тысяч просмотров в TikTok, но мнения пользователей разделились. Одни поддержали его идеи, другие настаивали, что стиль — это дело личного вкуса.

"Не согласен! Делайте так, как вам нравится!" — написала одна из комментаторов.

Другие же отметили, что постоянное следование трендам лишь заставляет "переделывать дом каждый год".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Участники отбора на Евровидение поразили интерьером своей квартиры.

Пара в США купила заброшенный дом и отремонтировала его по найденным внутри фото.

Кроме того, дизайнер интерьеров рассказала о 3 ошибках, которые выдают людей без вкуса.