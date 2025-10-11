Дизайнер інтер'єрів розповів, що завжди видає господарів без смаку (фото)
Відомий американський дизайнер інтер’єрів та меблів Лорен Крайс (Loren Kreiss) поділився своїм баченням того, які стилі та кольори визначатимуть інтер’єрні тенденції у 2026 році. У своєму відео, опублікованому в TikTok, експерт розповів, що час попрощатися з кількома популярними трендами минулих років.
Крайс, який є CEO та креативним директором компанії Kreiss, радить пофарбувати стіни, стелю та лиштви в один нейтральний тон. За його словами, це давно стало стандартом серед провідних дизайнерів, пише The Sun.
"Це виглядає цілісно та елегантно. Біла стеля й лиштви — це вже минуле, виглядає по-бабусиному й неохайно", — сказав він.
Серед нових фаворитів дизайнер називає "теплі нейтрали" — відтінки бежевого, кремового й слонової кістки. Водночас він радить уникати зеленого кольору, який, на його думку, став "новим мілленіальним сірим".
"Зелено зараз усюди — і це жахіття. Краще оберіть шоколадні або горіхові тони — вони класичні, глибокі та вишукані", — вважає експерт.
Крайс також закликає повертатися до "тихої розкоші" та теплого мінімалізму, які він називає "настільки давніми, що знову сучасні".
Серед трендів, які варто забути, дизайнер називає "модерн-фермхаус" (поєднання сільського стилю з сучасним), "сумний мілленіальний сірий", білі кухонні шафки у стилі shaker, а також декоративні елементи без користі — карнизні молдинги, телевізори, замасковані під картини, кран для наповнення каструль біля плити ("pot filler") і навіть "чоловічі кімнати" — man caves, тобто окремі приміщення, оформлені лише для відпочинку чоловіка.
"Ці речі — справжнє блюзнірство", — жартома підсумував дизайнер.
Відео Крайса зібрало понад 200 тисяч переглядів у TikTok, але думки користувачів розділилися. Одні підтримали його ідеї, інші наполягали, що стиль — це справа особистого смаку.
"Не погоджуюсь! Робіть так, як вам подобається!" — написала одна з коментаторок.
Інші ж зазначили, що постійне слідування трендам лише змушує "переробляти дім щороку".
