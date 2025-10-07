Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

"Гроші є всюди": учасники відбору на Євробачення вразили інтер'єром своєї квартири (фото)

Tember Blanche показали де живуть
Учасники гурту Tember Blanche | Фото: Instagram

Учасниця гурту Tember Blanche продемонструвала, який ремонт вона з чоловіком зробила в квартирі. Співачка зізналася, що житло повністю оновили за роялті з прослуховувань дебютного альбому.

Related video

Саша Ганапольська показала, як змінився інтер’єр її оселі завдяки прибуткам від музики в соціальній мережі Threads.

"Якщо ви досі думаєте, що інді-артист в Україні не може заробляти гроші музикою, ось вам приклад з життя: ми буквально перетворили квартиру на картинці 1 в квартиру на картинці 2 завдяки роялті (грошей з прослуховувань) за свій перший альбом. Гроші є всюди. Питання в тому, чи готові ви їх заробляти", — написала Ганапольська.

квартира до ремонту Tember Blanche
Квартира до ремонту
Фото: Threads
де живе саша ганапольська
Квартира після ремонту
Фото: Threads
де живуть Tember Blanche
Квартира після ремонту
Фото: Threads
квартира до ремонту Tember Blanche
де живе саша ганапольська
де живуть Tember Blanche

Музикантка додала, що власним прикладом хочуть показати — незалежні артисти можуть успішно монетизувати свою творчість в Україні.

Зокрема, вона пояснила, що її допис "стосується стереотипів щодо творчих професій і людей, яким батьки з дитинства говорили, що музика нікому не потрібна, і треба шукати нормальну роботу".

Реакції людей

Люди в коментарях виразили різні думки: хтось в захваті від атмосфери, а хтось пожартував про їжу:

  • "Вау, як затишно";
  • "Ще б на їжу вистачало";
  • "Десь 10% тих роялті — це прослуховування мого чоловіка. Здається, він ваш найбільший фанат, і мене підсадив".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, телеведуча Марічка Падалко вперше показала свій заміський будинок та розповіла історію його зведення.