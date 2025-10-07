Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

"Деньги есть везде": участники отбора на Евровидение поразили интерьером своей квартиры (фото)

Tember Blanche показали где живут
Участники группы Tember Blanche | Фото: Instagram

Участница группы Tember Blanche продемонстрировала, какой ремонт она с мужем сделала в квартире. Певица призналась, что жилье полностью обновили за роялти с прослушиваний дебютного альбома.

Related video

Саша Ганапольская показала, как изменился интерьер ее дома благодаря доходам от музыки в социальной сети Threads.

"Если вы до сих пор думаете, что инди-артист в Украине не может зарабатывать деньги музыкой, вот вам пример из жизни: мы буквально превратили квартиру на картинке 1 в квартиру на картинке 2 благодаря роялти (денег с прослушиваний) за свой первый альбом. Деньги есть везде. Вопрос в том, готовы ли вы их зарабатывать", — написала Ганапольская.

Квартира до ремонта
Квартира до ремонта
Фото: Threads
Квартира после ремонта
Квартира после ремонта
Фото: Threads
Квартира после ремонта
Квартира после ремонта
Фото: Threads
Квартира до ремонта
Квартира после ремонта
Квартира после ремонта

Музыкантка добавила, что собственным примером хотят показать — независимые артисты могут успешно монетизировать свое творчество в Украине.

В частности, она объяснила, что ее сообщение "касается стереотипов относительно творческих профессий и людей, которым родители с детства говорили, что музыка никому не нужна, и надо искать нормальную работу".

Реакции людей

Люди в комментариях выразили разные мнения: кто-то в восторге от атмосферы, а кто-то пошутил о еде:

  • "Вау, как уютно";
  • "Еще бы на еду хватало";
  • "Где-то 10% тех роялти — это прослушивание моего мужа. Кажется, он ваш самый большой фанат, и меня подсадил".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, телеведущая Маричка Падалко впервые показала свой загородный дом и рассказала историю его возведения.