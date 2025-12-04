Pantone оголосив колір 2026 року: що він символізує

У світі, що дедалі більше занурюється в інформаційний шум, інститут кольору Pantone представив Колір року 2026 — PANTONE 11-4201 Cloud Dancer. Цей легкий, повітряний білий відтінок символізує спокій, внутрішню рівновагу та повернення до цінності тихого роздуму.

Cloud Dancer — це білий, сповнений відчуття безтурботності. Він заохочує до відпочинку й концентрації, створює простір для творчості й нових ідей — наче чисте полотно, що запрошує почати з нуля, повідомили на сторінці Pantone.

"Подібно до чистого полотна, Cloud Dancer відображає наше прагнення до нового старту. Відкидаючи застаріле мислення, ми відкриваємо шлях новим підходам", — зазначає Лорі Пресман, віцепрезидентка Pantone Color Institute.

Cloud Dancer Фото: Pantone

У період глобальних трансформацій цей тихий, стриманий відтінок білого уособлює ясність та спрощення. Він допомагає звільнитися від зовнішнього шуму й сконцентруватися на головному.

"У час, коли ми переосмислюємо майбутнє і своє місце у світі, Cloud Dancer дарує відчуття прозорості та фокусування", — додає Літріс Айземан, виконавча директорка Pantone Color Institute.

Багатогранність у дизайні

Pantone підкреслює, що PANTONE 11-4201 Cloud Dancer — це універсальний структурний колір, який підсилює інші відтінки, дозволяючи їм розкриватися на повну. Він легко адаптується до будь-якого простору й стилю — від моди та упаковки до інтер’єрів — і здатен бути як делікатним фоном, так і самостійним акцентом.

Cloud Dancer формує атмосферу легкості та гармонії, відповідаючи потребам сучасного світу в спокої, простоті та новому початку.

