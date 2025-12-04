Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Pantone оголосив колір 2026 року: що він символізує

PANTONE 11-4201 Cloud Dancer
Колір 2026 року легко адаптується до будь-якого простору й стилю | Фото: Pantone

У світі, що дедалі більше занурюється в інформаційний шум, інститут кольору Pantone представив Колір року 2026 — PANTONE 11-4201 Cloud Dancer. Цей легкий, повітряний білий відтінок символізує спокій, внутрішню рівновагу та повернення до цінності тихого роздуму.

Cloud Dancer — це білий, сповнений відчуття безтурботності. Він заохочує до відпочинку й концентрації, створює простір для творчості й нових ідей — наче чисте полотно, що запрошує почати з нуля, повідомили на сторінці Pantone.

"Подібно до чистого полотна, Cloud Dancer відображає наше прагнення до нового старту. Відкидаючи застаріле мислення, ми відкриваємо шлях новим підходам", — зазначає Лорі Пресман, віцепрезидентка Pantone Color Institute.

колір pantone
Cloud Dancer
Фото: Pantone

У період глобальних трансформацій цей тихий, стриманий відтінок білого уособлює ясність та спрощення. Він допомагає звільнитися від зовнішнього шуму й сконцентруватися на головному.

Відео дня

"У час, коли ми переосмислюємо майбутнє і своє місце у світі, Cloud Dancer дарує відчуття прозорості та фокусування", — додає Літріс Айземан, виконавча директорка Pantone Color Institute.

Багатогранність у дизайні

Pantone підкреслює, що PANTONE 11-4201 Cloud Dancer — це універсальний структурний колір, який підсилює інші відтінки, дозволяючи їм розкриватися на повну. Він легко адаптується до будь-якого простору й стилю — від моди та упаковки до інтер’єрів — і здатен бути як делікатним фоном, так і самостійним акцентом.

Cloud Dancer формує атмосферу легкості та гармонії, відповідаючи потребам сучасного світу в спокої, простоті та новому початку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав

Крім того, відомий американський дизайнер інтер’єрів та меблів Лорен Крайс (Loren Kreiss) поділився своїм баченням того, які стилі та кольори визначатимуть інтер’єрні тенденції у 2026 році.