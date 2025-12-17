Новая архитектура безопасности Европы: что хорошего для Украины и плохого для России содержит Берлинская декларация

Берлинская декларация: Запад переходит Рубикон

(Разбор совместного заявления европейских лидеров от 15 декабря 2025 года)

В Берлине произошло то, чего в Москве боялись больше всего, а в Киеве осторожно надеялись. Европейские лидеры, собравшись в ведомстве канцлера Мерца, подписали документ, который де-факто меняет архитектуру безопасности континента.

Подписи под документом поставили тяжеловесы: канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также лидеры Италии, Польши, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании.

Документ имеет сухое название: "Совместное заявление европейских лидеров по итогам встречи в Берлине". Но его содержание — это приговор имперским амбициям РФ.

Вот детальный анализ 6 ключевых пунктов соглашения.

1. Армия мирного времени: 800 000 штыков

Цитата: "Обеспечить устойчивую поддержку Украине для создания вооруженных сил, численность которых должна оставаться на уровне 800 000 человек..."

Что это значит:

Это конец любым разговорам о "демилитаризации". Запад официально подписывается под тем, что у Украины будет самая большая армия в Европе. Для сравнения: Бундесвер планирует достичь 203 тысяч к 2031 году.

Украина будет держать под ружьем почти миллион человек. Это не просто оборона, это мощнейший фактор сдерживания. Такая армада, оснащенная западным оружием, делает любую попытку нового блицкрига со стороны РФ самоубийством.

2. Европейский легион: "Коалиция решительных"

Цитата: "Европейские "Многонациональные силы в Украине" (Multinational force Ukraine), сформированные из желающих стран... при поддержке США".

Что это значит:

Впервые официально заявлено о введении иностранных войск. Формулировки "содействие в восстановлении", "защита неба" и "безопасность на море" развязывают руки.

Это "НАТО-лайт". Войска Альянса заходят в Украину не под флагом НАТО (чтобы не пугать Вашингтон), а как "Коалиция желающих". Они возьмут на себя тыл, логистику, ПВО и охрану границ с Беларусью и Приднестровьем, высвобождая боевые части ВСУ для восточного фронта.

3. Американский надзор

Цитата: "Механизм контроля прекращения огня под руководством США с международным участием".

Что это значит:

Трамп не хочет посылать солдат, но он готов быть "шерифом". Американцы возглавят мониторинговую миссию. Это гарантия того, что любое нарушение "тишины" со стороны РФ будет зафиксировано не беззубым ОБСЕ, а представителями Вашингтона. А стрелять в сторону американского флага — плохая примета даже для Кремля.

4. Юридические гарантии (вместо Будапештского меморандума)

Цитата: "Юридически обязывающие гарантии безопасности: в случае нападения — обязанность реагировать военными, разведывательными и экономическими мерами".

Что это значит:

Это та самая "5-я статья", но прописанная в двусторонних договорах. Если РФ дернется снова, Европа обязуется не "выражать беспокойство", а вступать в конфликт: давать оружие, разведданные и вводить войска.

5. Деньги агрессора

Цитата: "Российские активы в ЕС остаются замороженными".

Что это значит:

Путин надеялся выторговать размораживание активов в обмен на мир. Не получилось. Деньги остаются в заложниках и, судя по всему, пойдут на тот самый "план Маршалла" для Украины. Экономика восстановления будет строиться на конфискованных миллиардах РФ.

6. Путь в ЕС

Цитата: "Поддержка вступления Украины в ЕС".

Что это значит:

Это политическая точка невозврата. Украина окончательно уходит из орбиты "русского мира" в экономическое и политическое пространство Европы.

Резюме

Этот документ — результат жесткого компромисса между "хотелками" Трампа (быстро закончить войну) и страхами Европы (остаться один на один с Путиным).

Трамп получает: лавры миротворца, остановку горячей фазы и перекладывание финансовых расходов на Европу.

Европа получает: буферную зону, защищенную 800-тысячной армией.

Украина получает: выживание, гарантии безопасности, деньги на восстановление и перспективу ЕС, пусть и ценой болезненных территориальных компромиссов (де-факто, но не де-юре).

Москва получает: стратегический тупик. Вместо слабой нейтральной страны у границ — военный монстр, интегрированный в Запад.

Берлин 15 декабря 2025 года войдет в учебники истории как день, когда Европа перестала бояться и начала действовать.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

