В Бундестаге пропал интернет во время визита Зеленского в Берлин: в сети заподозрили кибератаку

В немецком парламенте произошел сбой в работе компьютерной сети во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин 14 декабря. Пользователи временно потеряли доступ к интернету, почтовым ящикам и файлам.

Об интернет-сбое в Бундестаге в день переговоров в Берлине пишет Der Spiegel со ссылкой на направленное членам парламента и ИТ-менеджерам парламентских групп письмо, которое есть в распоряжении Немецкого информационного агентства. В письме говорится, что причиной неполадок стала перегрузка между двумя центрами обработки данных администрации Бундестага.

"Это техническая проблема, поэтому сейчас можно исключить кибератаку как ее причину", — утверждается в письме.

Отмечается, что немецкое Федеральное ведомство по информационной безопасности также не нашло доказательств кибератаки, однако точная причина сбоя еще выясняется.

Відео дня

По информации журналистов, инцидент произошел днем 14 декабря, примерно в то время, когда Владимир Зеленский посетил председателя Бундестага Юлию Клекнер. Это обстоятельство вызвало в соцсетях предположение о хакерской атаке россиян.

Другие проблемы в день переговоров в Берлине

Информационное агентство AFP также сообщало о проблемах со связью в тот же день во время видеоконференции между министрами иностранных дел ЕС, которые встречались в Брюсселе, и переговорщиками от США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Берлине. Глава внешней политики Европейского Союза Кая Каллас говорила, что технология явно "работала неправильно", и отмечала, что предположения о кибератаке не имеют подтверждений.

Журналисты добавили, что при этом дипломаты не сообщали ни о каких проблемах во время конференц-звонка между европейскими главами МИД и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Напомним, мирные переговоры в Берлине между Украиной и США начались 14 декабря. По их итогам президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос территорий "болезненными" и высказал мнение, что США просто удовлетворили требования России. На следующий день переговоры в Берлине продолжились без участия Зеленского.

Немецкий таблоид Bild 14 декабря писал, что Берлин усилил меры безопасности из-за визита украинского президента до беспрецедентного наивысшего уровня "0".