"Разговор был непростым": переговоры в Берлине продолжатся без участия Зеленского, — СМИ

Переговоры между Украиной и Соединенными Штатами в Берлине продолжаются и остаются одной из ключевых дипломатических площадок для обсуждения путей завершения войны. Несмотря на это, президент Владимир Зеленский уже не принимает непосредственного участия во встречах делегаций, сосредотачиваясь на политических сигналах и публичной дипломатии.

Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированные источники, консультации украинской и американской сторон в Берлине продолжаются в рабочем режиме. В то же время глава государства оставил переговорный процесс на этом этапе, передав дальнейшую работу представителям делегаций.

Комментируя контакты с американскими партнерами, Владимир Зеленский отметил, что берлинские переговоры стали сложным, но важным этапом дипломатии. По его словам, стороны сосредоточились на деталях, которые имеют принципиальное значение для дальнейших решений по безопасности и политическому урегулированию.

"У нас всегда такие разговоры — они непростые, скажу вам честно, но в этот раз разговор был продуктивным. Обсудили много деталей, много очень важных моментов", — подчеркнул президент.

Во время закрытия Немецко-украинского экономического форума Зеленский отдельно подчеркнул, что именно Берлин сегодня стал одним из центров дипломатических процессов, которые могут повлиять на ход войны. Он отметил, что консультации с американской стороной продолжались в течение двух дней и имеют непосредственное отношение к поиску путей завершения боевых действий.

Президент акцентировал, что переговоры с партнерами — это не только обмен позициями, но и попытка выстроить общее видение справедливого мира.

"Мы продолжим нашу дипломатию, направленную на окончание войны. Нужно встречаться, работать и создавать достойные условия для ее завершения. И в то же время не забывать, откуда в Европу пришла эта война и кто ее принес", — заявил Зеленский.

Отдельным блоком в переговорах, по словам президента, остается вопрос европейского единства и роли Германии как одного из ключевых партнеров Украины. Зеленский выразил уверенность, что поддержка Берлина будет сохраняться и в дальнейшем, в частности в сфере безопасности, экономики и оборонного производства, что напрямую связано с переговорным процессом и позициями Украины за столом дипломатических консультаций.

Также, по словам секретаря СНБО Рустема Умерова, украинско-американские переговоры в течение последних двух дней были конструктивными и результативными, сторонам удалось достичь реального прогресса. Он выразил надежду, что до конца дня может быть достигнуто соглашение, которое приблизит к миру.

