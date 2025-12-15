Зеленский не отказывался от НАТО: журналистка Politico опровергла фейк западных медиа

Журналистка Politico Вероника Мелкозерова опровергла утверждение западных медиа о якобы готовности президента Владимира Зеленского отказаться от курса на членство Украины в НАТО. Она отмечает, что такие выводы являются результатом некорректной интерпретации его слов и не отражают реальной позиции президента.

На своей странице в Facebook Вероника Мелкозерова возмутилась, что некоторые западные СМИ часто перепечатывают заявления украинского лидера без проверки контекста и фактажа. Журналистка уточнила, что сама была участницей чата для международных медиа, где Зеленский отвечал на вопросы, и видела оригинальный комментарий по НАТО.

По ее словам, именно из этого комментария отдельные западные редакции сделали вывод о "готовности отказаться" от членства в Альянсе, хотя в словах президента нет ни одного прямого или скрытого заявления об отказе. Также Мелкозерова призвала коллег внимательно пересмотреть ответы Зеленского и самостоятельно оценить их содержание.

Відео дня

Публикация Вероники Мелкозеровой в Facebook Фото: Скриншот

Кроме этого, к своей публикации журналистка добавила полный текст вопроса и ответа президента Украины в чате для международной прессы. Они стали основанием для некоторых медиа заявить, что Зеленский якобы готов уступить требованием о членстве Украины в НАТО.

Вопрос заключался в том, ожидает ли Киев, что Москва согласится на украинские условия относительно будущих гарантий безопасности, и какой путь к миру в случае отказа России. В ответе Зеленский подчеркнул, что изначально амбицией Украины было членство в НАТО как самая надежная гарантия безопасности. В то же время он отметил, что часть партнеров в США и Европе не поддерживала это направление.

"Нашей амбицией — было членство в НАТО. И это обеспечило бы реальные гарантии безопасности. Некоторые партнеры из Соединенных Штатов и Европы не поддерживали это направление. Именно поэтому сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и Соединенными Штатами, в частности гарантии вроде статьи 5 от США для нас, а также гарантии безопасности для нас от наших европейских коллег и от других стран, таких как Канада и Япония, — эти гарантии безопасности для нас создают возможность предотвратить новую вспышку российской агрессии. И это уже является компромиссом с нашей стороны", — отметил президент Украины.

Также Мелкозерова отметила, что западные медиа должны признавать ошибки и публиковать опровержения, вместо того, чтобы делать собственные выводы о том, "что кто-то имел в виду". По ее мнению, отсутствие прямой фразы об отказе от НАТО делает такие толкования необоснованными.

Она добавила, что нежелание медиа признавать ошибки часто сталкивается с "глухой стеной" редакционной солидарности, но замалчивание таких искажений вредит как журналистским стандартам, так и международному восприятию украинской позиции.

Напомним, что Reuters со ссылкой на собственные источники написало, что Зеленский согласился отказаться от вступления Украины в НАТО, однако в обмен на четкие гарантии безопасности от США и Европы.

Также Фокус писал, что, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, "ключевым элементом" мирных переговоров для России является вопрос о документе, который юридически обяжет Украину отказаться от вступления в НАТО.