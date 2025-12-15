Зеленський не відмовлявся від НАТО: журналістка Politico спростувала фейк західних медіа

Журналістка Politico Вероніка Мелкозерова спростувала твердження західних медіа про нібито готовність президента Володимира Зеленського відмовитися від курсу на членство України в НАТО. Вона наголошує, що такі висновки є результатом некоректної інтерпретації його слів та не відображають реальної позиції президента.

На своїй сторінці у Facebook Вероніка Мелкозерова обурилася, що деякі західні ЗМІ часто передруковують заяви українського лідера без перевірки контексту та фактажу. Журналістка уточнила, що сама була учасницею чату для міжнародних медіа, де Зеленський відповідав на запитання, і бачила оригінальний коментар щодо НАТО.

За її словами, саме з цього коментаря окремі західні редакції зробили висновок про "готовність відмовитися" від членства в Альянсі, хоча у словах президента немає жодної прямої або прихованої заяви про відмову. Також Мелкозерова закликала колег уважно переглянути відповіді Зеленського та самостійно оцінити їх зміст.

Публікація Вероніки Мелкозерової у Facebook Фото: Скриншот

Окрім цього, до своєї публікації журналістка додала повний текст запитання та відповіді президента України у чаті для міжнародної преси. Вони стали підставою для деяких медіа заявити, що Зеленський нібито готовий поступитися вимогою щодо членства України в НАТО.

Питання полягало у тому, чи очікує Київ, що Москва погодиться на українські умови щодо майбутніх гарантій безпеки, і який шлях до миру у разі відмови Росії. У відповіді Зеленський підкреслив, що від самого початку амбіцією України було членство в НАТО як найнадійніша гарантія безпеки. Водночас він зазначив, що частина партнерів у США та Європі не підтримувала цей напрямок.

"Нашою амбіцією було членство в НАТО. І це забезпечило б реальні гарантії безпеки. Деякі партнери зі Сполучених Штатів та Європи не підтримували цей напрямок. Саме тому сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною та Сполученими Штатами, зокрема гарантії на кшталт статті 5 від США для нас, а також гарантії безпеки для нас від наших європейських колег та від інших країн, таких як Канада і Японія, — ці гарантії безпеки для нас створюють можливість запобігти новому спалаху російської агресії. І це вже є компромісом з нашого боку", — зауважив президент України.

Також Мелкозерова наголосила, що західні медіа мають визнавати помилки та публікувати спростування, замість того, щоб робити власні висновки про те, "що хтось мав на увазі". На її думку, відсутність прямої фрази про відмову від НАТО робить такі тлумачення необґрунтованими.

Вона додала, що небажання медіа визнавати помилки часто стикається із "глухою стіною" редакційної солідарності, але замовчування таких перекручень шкодить як журналістським стандартам, так і міжнародному сприйняттю української позиції.

Нагадаємо, що Reuters з посиланням на власні джерела написало, що Зеленський погодився відмовитись від вступу України до НАТО, проте в обмін на чіткі безпекові гарантії від США та Європи.

Також Фокус писав, що, за словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, "ключовим елементом" мирних переговорів для Росії є питання про документ, який юридично зобов’яже Україну відмовитися від вступу до НАТО.