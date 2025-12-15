"Розмова була непростою": переговори у Берліні продовжаться без участі Зеленського, — ЗМІ

Переговори між Україною та Сполученими Штатами у Берліні тривають і залишаються одним із ключових дипломатичних майданчиків для обговорення шляхів завершення війни. Попри це, президент Володимир Зеленський уже не бере безпосередньої участі в зустрічах делегацій, зосереджуючись на політичних сигналах і публічній дипломатії.

Як повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на поінформовані джерела, консультації української та американської сторін у Берліні продовжуються у робочому режимі. Водночас голова держави залишив переговорний процес на цьому етапі, передавши подальшу роботу представникам делегацій.

Коментуючи контакти з американськими партнерами, Володимир Зеленський наголосив, що берлінські переговори стали складним, але важливим етапом дипломатії. За його словами, сторони зосередилися на деталях, які мають принципове значення для подальших рішень щодо безпеки та політичного врегулювання.

"У нас завжди такі розмови — вони непрості, скажу вам чесно, але цього разу розмова була продуктивною. Обговорили багато деталей, багато дуже важливих моментів", — підкреслив президент.

Відео дня

Під час закриття Німецько-українського економічного форуму Зеленський окремо наголосив, що саме Берлін сьогодні став одним із центрів дипломатичних процесів, які можуть вплинути на хід війни. Він зауважив, що консультації з американською стороною тривали впродовж двох днів і мають безпосередній стосунок до пошуку шляхів завершення бойових дій.

Президент акцентував, що переговори з партнерами — це не лише обмін позиціями, а й спроба вибудувати спільне бачення справедливого миру.

"Ми продовжимо нашу дипломатію, спрямовану на закінчення війни. Потрібно зустрічатися, працювати і створювати гідні умови для її завершення. І водночас не забувати, звідки в Європу прийшла ця війна і хто її приніс", — заявив Зеленський.

Окремим блоком у перемовинах, за словами президента, залишається питання європейської єдності та ролі Німеччини як одного з ключових партнерів України. Зеленський висловив упевненість, що підтримка Берліна зберігатиметься й надалі, зокрема у сфері безпеки, економіки та оборонного виробництва, що напряму пов’язано з переговорним процесом і позиціями України за столом дипломатичних консультацій.

Також, за словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, українсько-американські переговори протягом останніх двох днів були конструктивними та результативними, сторонам вдалося досягти реального прогресу. Він висловив сподівання, що до кінця дня може бути досягнута угода, яка наблизить до миру.

Нагадаємо, що Україна категорично відкинула ініціативу США щодо створення на Донбасі так званої "демілітаризованої економічної зони", розцінюючи її як загрозу національній безпеці.

Також Фокус писав, що журналістка Politico Вероніка Мелкозерова спростувала твердження західних медіа про нібито готовність президента Володимира Зеленського відмовитися від курсу на членство України в НАТО.