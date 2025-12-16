У Бундестазі зник інтернет під час візиту Зеленського до Берліна: в мережі запідозрили кібератаку

В німецькому парламенті стався збій в роботі комп'ютерної мережі під час візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна 14 грудня. Користувачі тимчасово втратили доступ до інтернету, поштових скриньок і файлів.

Про інтернет-збій в Бундестазі в день переговорів у Берліні пише Der Spiegel з посиланням на надісланий членам парламенту та ІТ-менеджерам парламентських груп лист, який є в розпорядженні Німецького інформаційного агентства. В листі йдеться, що причиною неполадок стало перевантаження між двома центрами обробки даних адміністрації Бундестагу.

"Це технічна проблема, тому наразі можна виключити кібератаку як її причину", — стверджується в листі.

Зазначається, що німецьке Федеральне відомство з інформаційної безпеки також не знайшло доказів кібератаки, проте точна причина збою ще з'ясовується.

За інформацією журналістів, інцидент стався вдень 14 грудня, приблизно в той час, коли Володимир Зеленський відвідав голову Бундестагу Юлію Клекнер. Ця обставина викликала в соцмережах припущення про хакерську атаку росіян.

Відео дня

Інші проблеми в день переговорів у Берліні

Інформаційне агентство AFP також повідомляло про проблеми зі зв'язком у той самий день під час відеоконференції між міністрами закордонних справ ЄС, які зустрічалися в Брюсселі, та перемовниками від США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером в Берліні. Голова зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас казала, що технологія вочевидь "працювала неправильно", та зазначала, що припущення про кібератаку не мають підтверджень.

Журналісти додали, що при цьому дипломати не повідомляли про жодні проблеми під час конференц-дзвінка між європейськими головами МЗС та міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Нагадаємо, мирні переговори в Берліні між Україною та США почалися 14 грудня. За їх підсумками президент України Володимир Зеленський назвав питання територій "болючими" і висловив думку, що США просто задовольнили вимоги Росії. Наступного дня переговори у Берліні продовжилися без участі Зеленського.

Німецький таблоїд Bild 14 грудня писав, що Берлін посилив заходи безпеки через візит українського президента до безпрецедентного найвищого рівня "0".