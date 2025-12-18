Демографический "план Маршалла" для Украины: как довести рождаемость в Украине до 2,5 детей на семью

Украине нужен "План Маршалла" для демографии.

Чтобы достичь показателя 2,5, ребенка на семью (сейчас меньше 1), быть многодетным в Украине должно стать экономически выгодно и статусно.

Для этого нужны:

Безопасность (бомбоубежища) + Жилье (списание кредитов) + Налоги (0% для многодетных) = Демографический рост.

Безопасность. Строительные нормы. Ввести обязательный стандарт: ни одна квартира в новостройке не сдается без собственной укрепленной комнаты-капсулы или бомбоубежища в доме, до которого можно добраться за 30 секунд.

Школьная безопасность. Подземные школы и садики должны стать нормой, а не экзотикой. Учебный процесс не должен прерываться тревогами (дети учатся в безопасных пространствах).

Отсутствие жилья (разрушенное или недоступное) — главный стоп-фактор.

Списание ипотеки за рождение. Внедрить программу: рождение третьего ребенка погашает 50% государственного ипотечного кредита, четвертого — 100%. (Похожий опыт был в Венгрии и ГДР).

Фонд социального арендного жилья: Государство строит не на продажу, а для долгосрочной аренды. Семья с детьми платит фиксированную символическую сумму, которую невозможно поднять. Это дает ощущение стабильности ("дом есть навсегда").

Французская налоговая модель (Экономический стимул)

Переход от "разовых подачек" к системному обогащению крупных семей.

Семейный коэффициент. Облагать налогом не индивидуальную зарплату, а доход на члена семьи.

Пример: Отец зарабатывает много, но имеет жену в декрете и 3 детей. Сейчас он платит полный налог. По новой системе его доход делится на 5 частей, ставка налога падает почти до нуля.

Статус "Многодетная" с 2 детей: Снизить порог многодетности с 3 до 2 детей для получения льгот (коммуналка, проезд).

Инфраструктура детства (Шведский подход).

Мама должна иметь возможность работать и зарабатывать, а не сидеть дома 6 лет из-за отсутствия садов.

Гарантированное место в садике: Государство обязано предоставить место в саду с 1,5–2 лет. Если мест в коммунальном саду нет — государство полностью оплачивает частный садик (принцип "деньги ходят за ребенком").

Школы полного дня: Школа работает с 8:00 до 18:00. Это не просто "продленка", а полноценные кружки, спорт и питание, чтобы родители могли работать полный день.

Репродуктивная медицина (Борьба за каждую жизнь).

Бесплатное ЭКО. Государство должно оплачивать неограниченное количество попыток искусственного оплодотворения до рождения второго/третьего ребенка (как в Израиле).

Криоконсервация нации.

Масштабная госпрограмма сохранения репродуктивных клеток мужчин и женщин (не только военных, но и гражданских в зоне риска) за счет бюджета.

Нострификация образования: Автоматическое признание школьных программ, пройденных детьми в ЕС, чтобы они не должны были "догонять" украинскую программу и терять год.

Возвращение мигрантов (Человеческий капитал).

За границей находится около 6 млн украинцев, большинство — женщины с детьми. Без их возвращения цифра 2,5 недостижима.

"Билет домой": Финансовый пакет для репатриации (оплата переезда + "подъемные" на первые 6 месяцев в Украине).

Изменение гендерных ролей (отцовство).

Женщина не решится на 3 детей, если весь быт на ней.

Обязательный декрет для папы: Ввести "отцовские квоты" (как в Скандинавии). Например, из 2 лет декрета 6 месяцев может взять только отец. Если он не берет — эти месяцы сгорают. Это заставляет мужчин включаться в уход.

Секрет Израиля — в том, что они создали среду, где отсутствие детей считается аномалией, а государство берет на себя самую дорогую часть рисков (медицина и бесплодие).

Это требует колоссальных средств (10–15% ВВП), но альтернатива — исчезновение нации.

