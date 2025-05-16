Минус 300 тысяч украинцев за год: почему страна переживает затяжной демографический кризис и есть ли выход

Related video

Демографическое пике

Разница между показателями рождаемости и смертности, называется естественным демографическим приростом.

Только он может быть положительным, когда рождаемость выше, или отрицательным, когда выше смертность.

Последний раз положительное сальдо и естественный демографический рост у нас был в 1990 году.

В 1991 году — уже минус.

Но это не было связано с геополитическими процессами, просто Украина вошла в третий демографический переход, когда сокращается рождаемость по объективным социальным причинам.

Что тогда должно было делать государство?

Стимулировать рождаемость с помощью роста материнского капитала и помогать молодым семьям в социализации детей. А также создавать рабочие места для минимизации трудовой миграции. Потому что трудовая миграция на фоне естественной демографической убыли населения — это мультипликатор катастрофы.

Но правительство тогда занималось более важным делом — дерибаном государственной собственности и "раздачей слонов" приближенным к власти. Политические элиты тогда были больше озабочены "рождением олигархов", нежели рождением детей.

Некая макроэкономическая стабильность и инструменты государственной поддержки рождаемости в периоде 2005-2012 дали максимальные результаты в части амортизации демографического кризиса в 2012: тогда отрицательный демографический рост составил 140 тыс. человек (минимум с начала нулевых).

То есть умерло на 140 тыс. больше, чем родилось.

Пик демографического кризиса пришелся на пандемию: в 2021 году умерло на 440 тыс. больше, чем родилось. Я еще тогда написал статью о том, что "демографический хвост" пандемии будет ощущаться в Украине до 2050 года.

Война лишь закрепила этот тренд: в прошлом году минус 300 тыс. человек. То есть минус город, сопоставимый с большим областным центром.

И эта катастрофа мультиплицирована потоком беженцев за границу и резким падением рождаемости с 250 тыс. до 176 тыс. человек в год.

Тут нужно понимать, что в эти 176 тыс. входят и родившиеся в семьях украинских беженцев за границей, которые получают свидетельства о рождении в украинских посольствах.

Любая беда страшна не только сама по себе, но и отсутствием реакции на нее, а также вакуумом в части стратегий для ее минимизации. Поразительно, но на уровне правительства нет ни программ по развитию концепции материнского капитала, ни стратегий по возвращению беженцев на Родину.

Кстати, интересна этимология слова "победа". Оно сформировано из двух слов: "после беды".

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно