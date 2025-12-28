Время целиться: как эволюция стрелкового оружия вернула традиции метких выстрелов

Размышления на тему расхода боеприпасов в разрезе истории развития стрелкового оружия

Знаете, есть одна странная цифра, которая на первый взгляд кажется абсурдной: средневековый английский лучник был в сотни раз "эффективнее" современного стрелка из элитного спецподразделения. Это, конечно, если мерить эффективность количеством выпущенных боеприпасов на одно попадание. Ведь если посмотреть тенденцию, то кажется, будто мы деградируем уже пятьсот лет подряд. Но если погрузиться в то, как менялось стрелковое оружие и, главное, человек на поле боя, становится понятно — дело вовсе не в кривых руках.

Будем откровенны: лучнику под Азенкуром было проще. Не в плане физической нагрузки, а в плане цели. Перед ним стояла плотная, монолитная стена из рыцарей и пехоты. Ему не надо было выцеливать пуговицу на мундире — он просто пускал стрелу "куда-то туда", и она с огромной вероятностью находила чье-то плечо или лошадь. Историки говорят, что тогда одно попадание приходилось где-то на 20-50 стрел. Для современного пехотинца это показатель уровня "бог".

Когда появились мушкеты, ситуация почти не изменилась. Мы привыкли думать, что мушкет — это что-то о меткости, но на самом деле это была "машина для шума". На 100 метров ты мог не попасть даже в конюшню, поэтому тактика была простой: поставь сто человек в ряд, пусть они выстрелят одновременно, и этот "свинец" кого-то и зацепит. Тогда солдат даже не учили целиться — их учили синхронно нажимать на крючок. Эффективность держалась на том, что противники до сих пор стояли плотными группами. Одно попадание на 20-30 выстрелов было нормой.

А потом, в XIX веке, оружие получило нарезы в стволе, и все сломалось. Винтовка стала бить метко и далеко, и солдаты мгновенно поняли: если ты стоишь в полный рост — ты труп. Именно тогда "кладбищенская тишина" стала признаком профессионализма. Люди начали рассыпаться, ложиться в грязь, прятаться за каждым кустом.

И вот тут статистика попаданий полетела в пропасть. Уже во время Гражданской войны в США на одного убитого тратили сотни пуль. Почему? Потому что цель "исчезла". Она стала маленькой, подвижной и очень напуганной.

В XX веке, с появлением автоматов, человечество вообще перешло в эру "статистического огня". Известный исследователь С.Л.А. Маршал после Второй мировой войны шокировал всех отчетом, согласно которому большинство солдат вообще не стреляли прицельно в конкретного человека. Они стреляли "в направлении врага".

А во Вьетнаме расход патронов взлетел до космических 50 000 единиц на одного бойца. Оружие стало идеальным, а меткость — ничтожной. Но это была не ошибка, а доктрина подавления: ты стреляешь не для того, чтобы убить, а чтобы враг не мог поднять головы, пока по нему работает что-то потяжелее.

А что сегодня, в XXI веке? Сейчас мы наблюдаем интереснейший поворот. Доктрина "засыпать врага свинцом" начала умирать. Почему? Потому что поле боя стало слишком прозрачным.

Сегодня каждая длинная очередь из автомата или пулемета — это огромная неоновая вывеска "Я ЗДЕСЬ"!!! Это как праздник для вражеского дрона или тепловизора. Если раньше ты мог выпустить три магазина в сторону кустов и остаться незамеченным, то сейчас тепло ствола после десяти выстрелов светится на мониторе оператора БПЛА как сигнальная ракета.

Мы возвращаемся к тому, что каждый выстрел должен быть обоснованным. Современное индивидуальное оружие снова становится инструментом для одного-двух точных выстрелов, после которых надо мгновенно бежать. Подавление огнем становится слишком дорогим удовольствием — не из-за цены патронов, а из-за риска для жизни стреляющего.

Поэтому, когда говорят, что лучники были более точными — это правда лишь наполовину. Просто их враг не умел так искусно прятаться и так быстро "давать отпор", как это делает современная война. Сегодняшняя низкая статистика попаданий — это не признак слабости, а цена того, что враг научился прятаться.

В контексте всего, о чем говорилось выше, следует понимать, насколько важными для ВСУ являются: боеприпасы, средства точного поражения, минометы, артиллерия, а больше всего — дроны и современная и эффективная ПВО.

Слава Украине!

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

