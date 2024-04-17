Воздушные дуэли дронов в Украине развиваются так, как бои самолетов 100 лет назад, — Forbes

Среди беспилотников появляются истребители или перехватчики, которые борются с тяжелыми бомбардировщиками и "камикадзе". Эволюция БПЛА продолжается, а их количество будет расти, считают аналитики.

Related video

Развитие тактики применения беспилотных летательных аппаратов с обеих сторон российско-украинской войны напоминает развитие военной авиации и приводит к боям дронов в воздухе. Об этом рассказывает издание Forbes.

Первые случайные столкновения беспилотников в воздухе во время полномасштабного вторжения России в Украину происходили с 2022 года. Однако сейчас вместо случайных столкновений происходят преднамеренные перехваты, когда маленькие квадрокоптеры атакуют более крупные БПЛА.

Важно

Неуловимы для ВС РФ: Брянскую область атаковали дроны "Баба Яга", — росСМИ

Этот процесс напоминает события Первой мировой войны, когда ранние бипланы эволюционировали от разведчиков до легких штурмовиков, а затем и до истребителей, главной задачей которых было сбить вражеские бомбардировщики и получать преимущество в воздухе. Это было необходимо — единственным, что могло эффективно справиться с самолетом, был другой самолет. Почти сто лет спустя та же логика работает в миниатюре, в борьбе за контроль над воздушным пространством на низких высотах.

Что делают россияне

Украинские тяжелые БПЛА-бомбардировщики "Баба Яга" летают ночью, сбрасывая несколько бомб с высокой точностью, распространяя страх среди российских войск. Их слышно, но не видно, а кроме отдельных эпизодов эффективного глушения, россияне не нашли эффективного способа борьбы с ними. Но сейчас появляются видео, на которых российские FPV намеренно ищут и таранят "Бабу Ягу".

"Сейчас проводится официальное обучение на фронте с определенными батальонами, где борьба с беспилотниками включена в курсы подготовки пилотов", — рассказал изданию Сэмюэль Бендетт, эксперт по российским беспилотникам.

Кроме FPV, россияне борются с Бабой Ягой с помощью стандартных квадрокоптеров. В этом случае лучшей тактикой для невооруженного злоумышленника является падение на "Бабу Ягу" сверху, что позволяет сломать лопасти вращающихся пропеллеров. Россияне также модифицируют дроны, чтобы сделать их более эффективными именно в воздушном бою. В марте они показали новый дрон, оснащенный металлическими спицами, которые повреждают лопасти винта противника.

Тактика украинских дронов

Силы обороны Украины используют аналогичную тактику против российских ударных беспилотников. ВСУ имеют специальные БПЛА-перехватчики из США, которые, вероятно, имеют определенный успех против "шахедов", но никаких подробностей не разглашается из соображений безопасности. А есть многочисленные видео, на которых украинские дроны сбивают меньшие российские ударные беспилотники.

Логика этих перехватов очевидна: ракеты противовоздушной обороны являются дефицитными и ценными, стоят сотни тысяч долларов или даже больше и предназначены для перехвата серьезных угроз, таких как крылатые ракеты. Беспилотников FPV стоимостью несколько сотен долларов достаточно, их имеет смысл использовать везде, где это возможно.

Поскольку Украина разрабатывает большие FPV большой дальности, они также могут использоваться для противовоздушной обороны. На этой неделе президент Зеленский осмотрел новый дрон-камикадзе, который называют "Укроланцет". Кроме наземных целей, он также может поражать низкоскоростные летательные аппараты, в частности российские беспилотники "Орлан-10" и "Шахед".

Бои беспилотников

Тактика войны дронов постоянно развивается. Сейчас, когда россияне начали перехватывать "Бабу Ягу", ВСУ предоставили дронам-бомбардировщиками в сопровождение дроны-истребители. Такая тактика уже больше напоминает Вторую мировую войну, чем Первую.

Сопровождение "Бабы Яги" постоянно обновляется, поскольку батареи разряжаются, а FPV-дроны возвращаются для замены батарей, на их место сразу становятся другие. Такие беспилотники могут действовать как разведчики вблизи или атаковать наземные цели, а также обеспечивать защиту от вражеских беспилотников.

Ситуация иная, чем два года назад, когда единицы украинских любителей беспилотников использовали свои квадрокоптеры, чтобы разведывать российские позиции. Есть все основания ожидать, что эволюция будет продолжаться с такой же скоростью, поскольку количество дронов растет до миллионов, и они все больше доминируют на поле боя.

Напомним, недавно сообщалось о тактике ВСУ по применению стай ночных дронов, камикадзе и бомбардировщиков, против ВС РФ. Россияне также развивают БПЛА с камерами ночного видения, которые создают опасность для ВСУ.