Ночная охота на ВС РФ: россияне жалуются на стаи дронов, которые видят их в темноте

В прошлом году россияне начали активно применять дроны-камикадзе с ночным зрением против ВСУ, а сейчас сами несут потери от таких украинских БПЛА, которые очень сложно сбивать.

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Российские военные впервые зафиксировали массовое использование Силами обороны Украины в Запорожской области стай ударных дронов, оборудованных системами ночного видения. Об этом сообщает в своем Telegram-канале бывший глава "Роскосмоса", а ныне российский военный "советник" и пропагандист Дмитрий Рогозин.

По его словам, подобное использование дронов россияне заметили впервые. До этого отмечались только группы в составе большого дрона-бомбардировщика "Бабы Яги", который также служил ретранслятором, и меньших дронов со сбросом боеприпасов, которые наведывались к ним довольно часто — "эшелонами".

Кадр с ночной камеры украинского дрона-камикадзе Фото: Скриншот

Дмитрий Рогозин рассказал, какие средства, по его мнению, могут помешать дронам. Это "окопные" средства РЭБ с анализом частот, которые бы обнаруживали дроны и обезвреживали их. Также он говорит об автоматизированных пулеметных турелях калибра 7.62 мм, которые бы имели дистанционный пульт управления и ночную оптику. Он отмечает, что украинские дроны даже в случае подбития одного из них замечают огневые точки россиян и наносят удары уже по ним.

По словам Рогозина, россияне довольно успешно используют снайперские пары, которые поражают БПЛА. Однако снайперы вынуждены стрелять редко и попадать с первого выстрела, иначе украинские операторы их заметят и уничтожат.

Напомним, что россияне начали использовать против ВСУ ночные FPV-дроны осенью 2023 года. Для ночных налетов российские военные могут пользоваться как бюджетными, так и более дорогими камерами, но на тот момент на них не было полноценных тепловизоров. В прошлом году это, вероятно, были бюджетные камеры RunCam Night Eagle 3, со средней стоимостью 50 долларов и более дорогие камеры, за которые придется заплатить уже от 250 до 400 долларов США. Чтобы избежать обнаружения прибором ночного видения дронов, который не является тепловизором, военным советовали подбирать камуфляж, который по отражению не слишком отличается от окружающей среды, не носить больших панелей с "липучками" и других контрастных элементов.

Ранее украинский военный специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с псевдонимом "Флеш" рассказал Фокусу, какие проблемы создают для ВСУ ночные дроны России. Больше всего проблем атаки новых дронов наносят защитникам Украины, которые ночью переправляются через Днепр на южном направлении. Ночью, под покровом темноты на передовой происходят активные перемещения: ротация личного состава, эвакуация раненых, подвоз боеприпасов, передвижение техники и тому подобное. Россияне начали применять дроны-камикадзе с ночными камерами, чем застали ВСУ врасплох, поскольку украинские подразделения не были к этому готовы.

В свою очередь, ВСУ также активно стали использовать ночные дроны-камикадзе. Недавно сообщалось, что россияне пытаются укрываться от ночных атак БПЛА антитепловыми накидками, однако это им не помогает. Бойцы спецподразделения НГУ "Омега" показали, как уничтожили штурмовую группу и технику российских оккупантов на Запорожском направлении. На видео по ссылке можно увидеть, как в машину с россиянами сначала попадает дрон-камикадзе с ночным видением, а затем на россиян сбрасывает взрывчатку БПЛА-бомбардировщик.