ВС РФ начали применять против ночных FPV-дронов антитепловые накидки, но безуспешно (видео)

Бойцы спецподразделения НГУ "Омега" показали, как уничтожили штурмовую группу и технику российских оккупантов на Запорожском направлении.

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Штурмовые подразделения Вооруженных сил Российской Федерации пытались скрыть свое перемещение ночью при помощи антитепловых накидок, однако были уничтожены бойцами 3-го штурмового отряда Центра специального назначения Национальной гвардии Украины "Омега". Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале подразделения 16 апреля.

"На Запорожском направлении бойцы 3-го штурмового отряда Центра специального назначения "Омега" провели удачную охоту на россиян в ночное время суток!" — говорится в публикации.

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Сообщается, что штурмовые подразделения противника решили изменить тактику, в частности прибегли к использованию тепловых накидок для скрытого перемещения ночью. Однако, судя по видео, это не помогло оккупантам остаться незамеченными.

В спецподразделении "Омега" отметили, что штурмовую группу ВС РФ удалось уничтожить благодаря слаженным действиям разведывательных и ударных БПЛА с тепловизионной системой обнаружения.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как украинские дроны сбрасывают взрывчатку на российскую технику.

Напомним, 16 апреля источники Фокуса сообщили, что СБУ поразила в Брянской области Российской Федерации радиолокационную станцию, которая контролировала небо на 700 километров вглубь Украины.

Ранее, 10 апреля, бойцы ударной группы "Черный лебедь" 255 штурмового батальона ВСУ показали уничтожение 20 танков РФ под Ивановским в Донецкой области. Танковая атака ВС РФ продолжалась около пяти часов и происходила с двух направлений.