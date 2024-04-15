В Крыму поразили командный пункт ВС РФ с топ-офицерами, — источник Фокуса

Вместе с тем в соцсетях отмечают, что оккупационные силы в бухтах Севастополя использовали дымовые завесы, а в воинских частях объявили тревогу. Россияне поднимали авиацию.

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Во временно оккупированном Крыму, днем 15 апреля, был поражен командный пункт Вооруженных сил Российской Федерации, в котором находились высокопоставленные российские офицеры. Об этом сообщил источник Фокуса в спецслужбах.

Сообщается, что Силы обороны поразили командный пункт ракетами.

Согласно сообщению Telegram-канала "Крымский ветер", в оккупированном Джанкое работала ПВО, а в Севастополе воздушная тревога продолжалась примерно два часа, в то время как оккупационные силы в бухтах Севастополя использовали дымовые завесы, а в воинских частях объявили тревогу. Кроме этого, враг поднял в воздух авиацию.

Кадры работы ПВО в Джанкое Фото: Крымский ветер

При этом Министерство обороны России и оккупационные власти не комментировали инцидент.

Взрывы в Крыму — что известно

Днем 15 апреля во временно оккупированном Крыму объявили воздушную тревогу. В партизанском движении "Атеш" сообщали, что в Крыму было слышно работу российской противовоздушной обороны. Также представители подполья намекнули на вероятное попадание в часть 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ в Севастополе. В российском Telegram-канале "ЧП / Севастополь" заявили, что по Крыму якобы было запущено несколько крылатых ракет типа Storm Shadow/Scalp. Тогда как российская противовоздушная оборона якобы сбивает их. В частности, якобы над морем, на подлете к Евпатории и Севастополю.

Напомним, 14 апреля издание The Sun писало, что Украине заявляют о намерении уничтожить Крымский мост до середины июля ракетами Storm Shadow. По мнению экспертов F-16 может, в конце концов, перерезать единственный сухопутный мост России в Крым.