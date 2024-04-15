У Криму уразили командний пункт ЗС РФ із топофіцерами, — джерело Фокусу

Водночас у соцмережах зазначають, що окупаційні сили в бухтах Севастополя використовували димові завіси, а у військових частинах оголосили тривогу. Росіяни піднімали авіацію.

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У тимчасово окупованому Криму вдень 15 квітня було уражено командний пункт Збройних сил Російської Федерації, де перебували високопоставлені російські офіцери. Про це повідомило джерело Фокусу в спецслужбах.

Повідомляється, що Сили оборони уразили командний пункт ракетами.

Згідно з повідомленням Telegram-каналу "Кримський вітер", в окупованому Джанкої працювала ППО, а в Севастополі повітряна тривога тривала приблизно дві години, тоді як окупаційні сили в бухтах Севастополя використовували димові завіси, а у військових частинах оголосили тривогу. Зокрема, ворог підняв у повітря авіацію.

Кадри роботи ППО в Джанкої Фото: Крымский ветер

Водночас Міністерство оборони Росії та окупаційна влада не коментували інцидент.

Вибухи в Криму — що відомо

Удень 15 квітня в тимчасово окупованому Криму оголосили повітряну тривогу. В партизанському русі "Атеш" повідомляли, що в Криму було чутно роботу російської протиповітряної оборони. Також представники підпілля натякнули на ймовірне влучання в частину 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у Севастополі. У російському Telegram-каналі "ЧП / Севастополь" заявили, що по Криму нібито було запущено кілька крилатих ракет типу Storm Shadow / Scalp. Тоді як російська протиповітряна оборона нібито збиває їх. Зокрема, нібито над морем, на підльоті до Євпаторії та Севастополя.

Нагадаємо, 14 квітня видання The Sun писало, що в Україні заявляють про намір знищити Кримський міст до середини липня ракетами Storm Shadow. На думку експертів, F-16 може врешті-решт перерізати єдиний сухопутний міст Росії до Криму.