До середины июля Украина планирует уничтожить Крымский мост ракетами Storm Shadows, — The Sun

Британское издание утверждает, что Киев готовит контрнаступление против российских войск и намерен сосредоточиться на ударах по инфраструктуре: мостам и аэропортам.

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В Украине заявляют о намерении уничтожить Крымский мост до середины июля. Таким образом, у Вооруженных сил Украины есть около ста дней для того, чтобы осуществить невозможное. Об этом идет речь в статье британского издания The Sun.

Так, в комментарии газете эксперт по вооружениям заявил, что благодаря адскому дождю на сооружение стоимостью 4 миллиарда долларов благодаря использованию ракет Storm Shadows, морских дронов и западных истребителей F-16 может, в конце концов, перерезать единственный сухопутный мост России в Крым.

В статье отмечается, что для российского президента Владимира Путина Керченский мост, строительство которого он назвал "чудом", — это символ его мнимого триумфа в "возвращении" Крыма на родину. В то же время для Украины же это главная цель — гротескное изображение десятилетней российской оккупации. Его уничтожение могло бы сыграть важную роль в победе в войне на Черном море, перерезав основные маршруты российских военных поставок и задушив военную машину Путина.

Планы Украины по деоккупации территорий

По мнению старшего сотрудника Гудзоновского института и директора Центра оборонных концепций и технологий Брайанва Кларка, Украина вполне может это сделать, однако для этого ей нужно соответствующее оружие.

"Мост может быть разрушен с помощью "многонаправленной" воздушной и морской атаки в стиле большого взрыва, — сказал он The Sun.

Вместе с этим Кларк, который является экспертом в области военно-морских операций и радиоэлектронной борьбы, считает, что ракеты Storm Shadows будут использовать для разрушения его конструкции, в то время, как беспилотные катера со взрывчаткой могут детонировать у его основания.

Кроме того, издание напомнило, что СБУ в свое время уже организовывала две дерзкие атаки на мост. При этом его оба раза ремонтировали.

Атака в июле прошлого года с применением морского дрона привела к существенному ущербу для этого участка дороги, в результате чего Россия лишилась возможности перебрасывать танки и припасы в Крым. К тому же в октябре 2022 года грузовой автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался, из-за чего возникла зияющая дыра в центре моста, подожжена железная дорога и затоплена часть дороги под водой. Сейчас Украина готовит уже третью ожесточенную атаку, которая окончательно разрушит его, отмечается в статье.

При этом британские журналисты напомнили о заявлении ГУР МОУ, согласно которому у Украины уже есть "большая часть средств для достижения этой цели" и что это — часть плана президента Владимира Зеленского по прекращению российского военно-морского присутствия в Черном море.

Приближенный к Министерству обороны Украины источник подтвердил The Sun, что "это абсолютно осуществлено".

Спецоперация по подрыву Крымского моста

28 февраля 2024 года Фокус писал, что Служба безопасности Украины под руководством Василия Малюка провела ряд успешных боевых операций. В том числе речь идет о подрыве Крымского моста, 11 подбитых кораблей и частых взрывах на различных объектах в России. При этом сотрудники ведомства проводили уникальные спецоперации не только на линии фронта, но и в море, в воздухе и в тылу врага. Основными целями стали военные объекты во временно оккупированном Крыму и в тылу России, логистические пути снабжения армии, а также предприятия, обеспечивающие ВПК.

Отдельно в ведомстве отметили, что СБУ дважды атаковала Крымский мост, а благодаря собственным разработкам морских дронов Sea Baby и "Мамай" уничтожила 11 российских кораблей. Это помогло изменить расстановку сил в Черном море в пользу Украины. Кроме того, взрывы на нескольких НПЗ привели к сокращению экспорта Россией нефти на треть.

8 апреля военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун заявил, что чтобы нанести разрушительный удар по Крымскому мосту нужно провести серьезную операцию, а для полного успеха важно закладывать взрывчатку непосредственно на объекте.

Также 13 марта партизаны группы АТЕШ сообщили, что Вооруженные силы России существенно снизили количество военных кораблей, которые проходили через Керченский пролив. Теперь у моста можно наблюдать исключительно плавсредства береговой обороны ЧФ РФ, которые находятся на боевом дежурстве для того, чтобы обезопасить объект от украинских подводных дронов