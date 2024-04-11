Украина хочет уничтожить Керченский мост и другие объекты РФ в Крыму, — Зеленский

По словам президента, Украина имеет планы на контрнаступательные операции в 2024 году. Ожидается, что они дадут результат.

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Украина хочет уничтожить Крымский мост и другие инфраструктурные объекты РФ на оккупированных территориях. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild.

По словам главы государства, Украина имеет планы на контрнаступательные операции в 2024 году. Ожидается, что они дадут результат.

Когда журналист спросил Зеленского, уничтожит ли Украина Крымский мост в этому году, президент ответил, что все очень этого хотят.

Также Зеленский заявил, что у РФ есть и другие способы доставлять вооружение для войны с Украиной на оккупированные территории. К примеру, те же аэродромы, из которых вылетают самолеты для нанесения ударов ракетами и бомбами.

"И этот вопрос не в том, что именно мост, Керченский мост, о котором все говорят. Мы говорим о нескольких инфраструктурных вещах, которые являются военными целями. Это мост, это аэродромы, с которых взлетают самолеты", — сказал он.

По словам Зеленского, все это законные цели.

"И я уже молчу, что они расположены на временно оккупированных территориях Украины", – отметил президент.

Владимир Зеленский дал интервью Bild

Ранее СМИ сообщали, что в Украине создают морской дрон с 500 кг взрывчатки, который сможет уничтожать корабли или атаковать Крымский мост. Заряд, найденный вместе с загадочным морским беспилотником, похож на боевую часть мощной советской ракеты. Находка может свидетельствовать об украинской программе разработки более мощных дронов.

Также эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун рассказал Фокусу, что Крымский мост разрушить трудно, а вот сухопутную железную дорогу на юге легко. По его словам, у Украины нет такой ракеты, которая бы могла нанести удар в 20 тонн эквивалента тротила, как при взрыве грузовика при операции ГУР. Лучше уничтожить железную дорогу, которую оккупанты собираются прокладывать по суше