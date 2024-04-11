Україна хоче знищити Керченський міст та інші об'єкти РФ у Криму, — Зеленський

За словами президента, Україна має плани на контрнаступальні операції у 2024 році. Очікується, що вони дадуть результат.

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Україна хоче знищити Кримський міст та інші інфраструктурні об'єкти РФ на окупованих територіях. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

За словами глави держави, Україна має плани на контрнаступальні операції у 2024 році. Очікується, що вони дадуть результат.

Коли журналіст запитав Зеленського, чи знищить Україна Кримський міст цього року, президент відповів, що всі дуже цього хочуть.

Також Зеленський заявив, що у РФ є й інші способи доставляти озброєння для війни з Україною на окуповані території. Наприклад, ті ж аеродроми, з яких вилітають літаки для завдання ударів ракетами і бомбами.

"І це питання не в тому, що саме міст, Керченський міст, про який всі говорять. Ми говоримо про декілька інфраструктурних речей, які є військовими цілями. Це міст, це аеродроми, з яких злітають літаки", — сказав він.

За словами Зеленського, усе це законні цілі.

"І я вже мовчу, що вони розташовані на тимчасово окупованих територіях України", — зазначив президент.

Володимир Зеленський дав інтерв'ю Bild

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Україні створюють морський дрон із 500 кг вибухівки, який зможе знищувати кораблі або атакувати Кримський міст. Заряд, знайдений разом із загадковим морським безпілотником, схожий на бойову частину потужної радянської ракети. Знахідка може свідчити про українську програму розробки більш потужних дронів.

Також експерт із національної безпеки Віктор Ягун розповів Фокусу, що Кримський міст зруйнувати важко, а ось сухопутну залізницю на півдні легко. За його словами, в України немає такої ракети, яка б могла завдати удару в 20 тонн еквівалента тротилу, як під час вибуху вантажівки під час операції ГУР. Краще знищити залізницю, яку окупанти збираються прокладати по суші