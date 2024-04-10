В Україні створюють морський дрон з 500 кг вибухівки: знищить кораблі та Кримський міст, — ЗМІ

Заряд, знайдений разом з загадковим морським безпілотником, схожий на бойову частину потужної радянської ракети. Знахідка може свідчити про українську програму розробки більш потужних дронів.

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Знайдений нещодавно біля берегів Румунії загадковий безпілотний катер може свідчити про розробку в Україні морського дрона з бойовою частиною 500 кг. Про це розповідає видання Forbes.

Невеликі безпілотні катери, начинені вибухівкою та керовані через супутник, є одним з основних різновидів зброї України проти чорноморського флоту Росії. Недоліком українських безпілотних надводних апаратів, можливо, можна назвати їхню бойову частину вагою близько 200 кг — зазвичай занадто малі, щоб один такий дрон міг потопити корабель. Натомість морські безпілотники атакують зграями.

Ймовірно, в Україні прагнуть розробити більш потужний морський дрон. За інформацією видання, бойову частину для цього розміром 500 кг взяли зі знятої з експлуатації радянської протикорабельної ракети П-15 (П-15М) "Термит" (SS-N-2 Styx за класифікацією НАТО). Такі катери могли б топити кораблі та руйнувати прольоти сталебетонних мостів, таких як стратегічний Керченський міст.

Перші докази можливого нового дрона з’явилися минулого тижня, коли румунські чиновники виявили перекинутий човен з жорстким корпусом у Чорному морі поблизу Тузли. Судно Румунської морської рятувальної служби відбуксирувало затонулий корабель до порту Констанца, де урядові експерти оглянули його.

Човен був оснащений радіоперешкодами. Поруч було знайдено вибуховий пристрій. На фото покинутого безпілотного катера, ймовірно, зображена боєголовка, яка все ще прикріплена до носа судна.

Невідомо, кому належить цей човен і як він опинився у румунських водах. Морський експерт H. I. Sutton дійшов висновку, що корпус є модифікацією пошуково-рятувального катера американського виробництва, котрий Україна отримала як допомогу. А масивна боєголовка походить від старої протикорабельної ракети "Термит", яку колись мав на озброєнні український флот. Ці факти можуть свідчити про розробку потужного безпілотного дрона в Україні.

Очевидно, чому українські військові хочуть отримати більший надводний дрон. Під час морських атак стандартною практикою є розгортання безпілотників групами по 10 або 12 одиниць. Щоб уразити російський десантний корабель "Цезарь Куников" знадобилося 10 дронів.

"Бій тривав 20 хвилин. Чотири з 10 морських безпілотників були знищені. П'ятий дрон вдарив … "Цезаря Куникова" в корму та знерухомив корабель, після чого решта дронів почергово вдарили у лівий борт корабля усередині та ближче до корми, з метою перекидання корабля", — згадував росіянин, який вижив під час атаки.

Теоретично, дрон з боєголовкою вагою 500 кг може завдати стільки ж шкоди, скільки два катери з БЧ понад 200 кг. Він зробить непотрібним пробивати діру у корпусі корабля одним дроном, а потім направляти в цю діру інший, щоб знищити механізми корабля та прискорити затоплення.

У Румунію потрапляють не тільки морські, але й повітряні дрони російського походження. Нагадаємо, в кінці березня в країні з'ясовували, чи був російським БПЛА, що там знайшли — попри написи російською на рештках. Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку не зміг підтвердити чи спростувати інформацію про те, що на територію його країни під час атаки ЗС РФ на Україну впав російський безпілотник.