Бухарест з'ясовує, чи є російським дрон, що впав на території Румунії (відео)

В уряді країни закликали дочекатися результатів розслідування, які мають показати походження безпілотника, що впав на територію Румунії на Великому острові Бреїла на Дунаї.

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Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку не зміг підтвердити чи спростувати інформацію про те, що на територію його країни під час атаки ЗС РФ на Україну впав російський безпілотник. Про це повідомляє румунський телеканал Digi24 у п'ятницю, 29 березня.

За його словами, кадри з місця події свідчать, що вибуху внаслідок падіння не було і навіть якби дрон впав у іншому місці, він не завдав би значної шкоди. На запитання, чи це був російський ударний дрон, Чолаку закликав дочекатися результатів розслідування

"Я розмовляв з міністром оборони. З вчорашнього вечора периметр перекрили. Триває розслідування. Це не перший такий випадок. Хотілося б, щоб це було востаннє. Повторюся, ми сподіваємося, щоб таких випадків було якомога менше і щоб ми їх уникали, наскільки це можливо", — сказав Чолаку.

Румунський прем'єр додав, що внаслідок інциденту постраждалих не було.

На оприлюднених у соцмережі кадрах з місця падіння безпілотника, є фрагменти літального апарату з надписами російською мовою.

Нагадаємо, міністерство оборони Румунії підтвердило, що у четвер увечері, 28 березня, на сільськогосподарських угіддях впав безпілотник. Фрагменти дрона знайшли на Великому острові Бреїла на Дунаї. Місцеві жителі нібито чули "дивні звуки". Вони ж оприлюднили відеозаписи, на яких видно, як дрон падає з неба.

24 березня під час масштабної ракетної атаки одна з російських ракет залетіла на територію Польщі. Це сталося в районі Осердува у Люблінському воєводстві. Ракета пробула у повітряному просторі країни 39 секунд. Поляки ракету не збивали. Таке рішення у командуванні пояснили тим, що розуміли, що ракета покине повітряний простір країни, а спроба збити ракету становила б ризик для місцевого населення.