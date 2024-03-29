Масований обстріл України: у Румунії виявили уламки безпілотника, — ЗМІ (фото, відео)

За інформацією видання, місцеві жителі 29 березня нібито чули "дивні звуки". Вони ж оприлюднили відеозаписи, на яких видно, як дрон падає з неба. Наразі Міноборони країни розпочало розслідування інциденту.

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На фермі у Румунії, котра знаходиться поблизу кордону з Україною, знайшли фрагменти безпілотного літального апарату. Про це повідомляє Sky News з посиланням на румунське Міністерство оборони.

За інформацією відомства, відповідна ферма розташована неподалік від річки Дунай, яка розділяє Україну та Румунію на південно-західному краю України.

У Румунії біля кордону з Україною виявили фрагменти безпілотника

Крім того, у місцевих ЗМІ уточнили, що для проведення розслідування на території острову Велика Браїла було направлено декілька армійських пошукових груп. Місцеві жителі нібито чули "дивні звуки". Вони ж оприлюднили відеозаписи, на яких видно, як дрон падає з неба.

"Увечері 28 березня було виявлено фрагменти, які, судячи з усього, належали повітряному пристрою, що впав на фермерську землю на Великому Браїловському острові", — йдеться у Міністерстві оборони.

Наразі оборонне румунське відомство та структури системи національної безпеки й громадського порядку проводить розслідування інциденту відповідно до спеціальних оперативних процедур.

Масована атака по Україні 29 березня: деталі

Нагадаємо, у ніч на 29 березня Збройні сили Російської Федерації здійснили масований ракетний обстріл території України. Ворог атакував територію України "Кинджалами" та крилатими ракетами. Зокрема, вибухи прогриміли в Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

За даними командування, росіяни випустили 99 ракет і ударних БПЛА типу Shahed. Силам оборони вдалося перехопити і знищити 84 повітряні цілі.

У пресслужбі "Укренерго" повідомили, що 29 березня під час ворожого обстрілу було пошкоджено обʼєкти енергетичної інфраструктури, зокрема теплові й гідроелектростанції. Графіки погодинних відключень запровадили в Дніпропетровській і Харківській областях. На Київщині постраждали приватні будинки.