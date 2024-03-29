ЗС РФ вночі атакували 10 регіонів України: на Київщині ворог вдарив по приватним будинкам (фото)

У регіонах за медичною допомогою одразу після ворожих ударів звернулися 6 українців, серед яких – дитина. У Київській області обійшлося без потерпілих.

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Російські окупанти у ніч на 29 березня атакували ракетами та дронами енергетичну інфраструктуру, цивільні об'єкти та приватні будинки у містах України. Під ударом опинилися 10 регіонів. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

За інформацією МВС, більше 150 рятувальників та 35 спеціалізованих автомобілів ДСНС були залучені до ліквідації наслідків нічних та ранкових ударів ЗС РФ.

Крім того, у відомстві уточнили, що за медичною допомогою одразу після ворожих ударів звернулися 6 людей, серед яких – дитина. Зафіксували руйнування приблизно 10 приватних будинків, ще десятки – пошкоджені.

"У ці хвилини рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських ударів, слідчі фіксують злочини, із потерпілими від ночі працюють наші психологи ДСНС та Національної поліції", — йдеться у повідомленні.

Нічна атака дронів на Київщині: що відомо

У ніч на 29 березня, окупанти завдали чергового удару по Київській області. Поліція Київщини на місці події задокументувала наслідки атаки противника.

Як уточнили правоохоронці, пошкоджено два приватні будинки, а також господарська будівля. Зафіксовано вибиті вікна та руйнування стелі. Обійшлося без потерпілих.

Нагадаємо, раніше командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що у ніч на 29 березня Збройні сили Російської Федерації запустили 99 повітряних цілей під час атаки на мирні міста України. Українська протиповітряна оборона знищила 84 такі цілі.

Окрім цього, у пресслужбі "Укренерго" повідомили, що 29 березня під час ворожого обстрілу було пошкоджено обʼєкти енергетичної інфраструктури, зокрема теплові й гідроелектростанції. Графіки погодинних відключень запровадили в Дніпропетровській і Харківській областях.