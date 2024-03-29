Массированный обстрел Украины: в Румынии обнаружили обломки беспилотника, — СМИ (фото, видео)

По информации издания, местные жители 29 марта якобы слышали "странные звуки". Они же обнародовали видеозаписи, на которых видно, как дрон падает с неба. Сейчас Минобороны страны начало расследование инцидента.

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На ферме в Румынии, которая находится вблизи границы с Украиной, нашли фрагменты беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на румынское Министерство обороны.

По информации ведомства, соответствующая ферма расположена неподалеку от реки Дунай, которая разделяет Украину и Румынию на юго-западном краю Украины.

В Румынии возле границы с Украиной обнаружили фрагменты беспилотника

Кроме того, в местных СМИ уточнили, что для проведения расследования на территории острова Большая Браила было направлено несколько армейских поисковых групп. Местные жители якобы слышали "странные звуки". Они же обнародовали видеозаписи, на которых видно, как дрон падает с неба.

"Вечером 28 марта были обнаружены фрагменты, которые, судя по всему, принадлежали воздушному устройству, упавшему на фермерскую землю на Большом Браиловском острове", — говорится в Министерстве обороны.

Сейчас оборонное румынское ведомство и структуры системы национальной безопасности и общественного порядка проводят расследование инцидента в соответствии со специальными оперативными процедурами.

Массированная атака по Украине 29 марта: детали

Напомним, в ночь на 29 марта Вооруженные силы Российской Федерации осуществили массированный ракетный обстрел территории Украины. Враг атаковал территорию Украины "Кинжалами" и крылатыми ракетами. В частности, взрывы прогремели в Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

По данным командования, россияне выпустили 99 ракет и ударных БПЛА типа Shahed. Силам обороны удалось перехватить и уничтожить 84 воздушные цели.

В пресс-службе "Укрэнерго" сообщили, что 29 марта во время вражеского обстрела были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, в том числе тепловые и гидроэлектростанции. Графики почасовых отключений ввели в Днепропетровской и Харьковской областях. В Киевской области пострадали частные дома.