Ночной обстрел Украины: жители Молдовы слышали мощные взрывы, — СМИ (фото)

Громкие звуки, связанные с ночным ударом ВС РФ по Украине, слышали в Молдове. Расстояние между крайними точками на украинско-молдавской границе, где их зафиксировали, почти 80 км.

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Во время массированной ракетно-дроновой атаки ВС РФ по Украине, которая состоялась в ночь на 29 марта, было громко в нескольких населенных пунктах Молдовы неподалеку от границ Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областей. Пограничники Молдовы заверили, что российские средства поражения не пересекли границу. О деталях ночной ситуации рассказали в Telegram-канале издания Moldova Liberă.

Журналисты издания указали, что громкие звуки слышали патрули пограничников в четырех населенных пунктах — Окница, Атаки (Отачь — молд.), Косеуц и Сороки. В целом военные слышали три взрыва. На происшествие отреагировала система мониторинга воздушного пространства, которая работает в Молдове. Согласно данным системы, посторонние объекты не пересекли границу.

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Также в заметке ссылаются на объяснения украинского командования относительно ночного удара ВС РФ. Как говорится в заметке, украинцы заявили, что россияне запустили ракеты в направлении Новоднестровска.

В сети можно отыскать информацию о возможном проникновении российской ракеты возле еще одного населенного пункта — в направлении села Наславча.

Если обозначить все точки, где слышали громкие звуки, на карту, то можно увидеть, что снаряды РФ "гуляли" вдоль украинско-молдовской границы. От крайней западной точки до крайней южной точки — около 80 км.

Обстрел 29 марта — где в Молдове слышали громкие звуки в результате атаки ВС РФ Фото: Google Maps

На страницах Facebook Генштаба ВСУ и Воздушных сил ВСУ проинформировали об итогах российского обстрела 29 марта. Однако не отыскалось сообщений о ракетах или дронах ВС РФ, которые могли приблизиться к Молдове. Украинское командование написало, что россияне ударили по "объектам топливно-энергетического сектора Украины".

Тем временем на основе предупреждений Воздушного командования составили карту движения воздушных целей. Одна из линий атаки проходит вплотную к украинско-молдавской границе.

Обстрел 29 марта — по какой траектории двигались дроны и ракеты ВС РФтраектория Фото: Monitorwar

Обстрел 29 марта — детали

Отметим, в ночь на 29 марта ВС РФ запустили по Украине 99 средств воздушного поражения, сообщили в Воздушных Силах ВСУ. Силам ПВО удалось сбить 58 из 60 дронов-камикадзе, 17 из 21 ракет Х-101, 5 из 9 ракет Х-59, 4 из 6 баллистических ракет "Искандер-М". Кроме того, россияне применили три аэробаллистические ракеты "Кинжал", которые обезвредить не удалось.

Областные военные администрации сообщили о последствиях отражения российской атаки. В Винницкой области был разрушен частный дом в Жмеринском районе — погибших и раненых нет. Львовскую область атаковали два из трех "Кинжалов". Как заявил глава ОВА Максим Козицкий, обломки ракет повредили объект инфраструктуры, но все важные системы в регионе работают в нормальном режиме.

Напоминаем, утром 29 марта Вооруженные Силы Польши отреагировали на атаку ВС РФ по Украине. Согласно заявлению командования, в воздух поднялась польская и союзническая авиация.