Нічний обстріл України: мешканці Молдови чули потужні вибухи, — ЗМІ (фото)

Гучні звуки, пов'язані з нічним ударом ЗС РФ по Україні, чули у Молдові. Відстань між крайніми точками на українсько-молдовському кордоні, де їх зафіксували, майже 80 км.

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Під час масованої ракетно-дронової атаки ЗС РФ по Україні, яка відбулась в ніч на 29 березня, було гучно у кількох населених пунктах Молдови неподалік від кордонів Чернівецької, Хмельницької та Вінницької областей. Прикордонники Молдови запевнили, що російські засоби ураження не перетнули кордон. Про деталі нічної ситуації розповіли у Telegram-каналі видання Moldova Liberă.

Журналісти видання вказали, що гучні звуки чули патрулі прикордонників в чотирьох населених пунктах — Окниця, Атаки (Отачь — молд.), Косеуць та Сороки. В цілому військові чули три вибухи. На подію відреагувала система моніторингу повітряного простору, яка працює у Молдові. Згідно з даними системи, сторонні об'єкти не перетнули кордон.

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Також у дописі посилаються на пояснення українського командування щодо нічного удару ЗС РФ. Як ідеться у дописі, українці заявили, що росіяни запустили ракети у напрямку Новодністровська.

У мережі можна відшукати інформацію про можливе проникнення російської ракети біля ще одного населеного пункту — у напрямку села Наславча.

Якщо позначити усі точки, де чули гучні звуки, на карту, то можна побачити, що снаряди РФ "гуляли" вздовж українсько-молдовського кордону. Від крайньої західної точки до крайньої південної точки — близько 80 км.

Обстріл 29 березня - де у Молдові чули гучні звуки внаслідок атаки ЗС РФ Фото: Google Maps

На сторінках Facebook Генштабу ЗСУ та Повітряних сил ЗСУ проінформували про підсумки російського обстрілу 29 березня. Однак не відшукалось повідомлень про ракети або дрони ЗС РФ, які могли наблизитись до Молдови. Українське командування написало, що росіяни вдарили по "об’єктах паливно-енергетичного сектору України".

Тим часом на основі попереджень Повітряного командування склали карту руху повітряних цілей. Одна з ліній атаки проходить впритул до українсько-молдовського кордону.

Обстріл 29 березня - якою траєкторією рухались дрони та ракети ЗС РФтраєкторія Фото: Monitorwar

Обстріл 29 березня — деталі

Зазначимо, в ніч на 29 березня ЗС РФ запустили по Україні 99 засобів повітряного ураження, повідомили в Повітряних Силах ЗСУ. Силам ППО вдалось збити 58 з 60 дронів-камікадзе, 17 з 21 ракет Х-101, 5 з 9 ракет Х-59, 4 з 6 балістичних ракет "Іскандер-М". Крім того, росіяни застосували три аеробалістичні ракети "Кинджал", які знешкодити не вдалось.

Обласні військові адміністрації повідомили про наслідки відбиття російської атаки. У Вінницькій області було зруйновано приватний будинок у Жмеринському районі — загиблих та поранених немає. Львівщину атакували два з трьох "Кинджалів". Як заявив голова ОВА Максим Козицький, уламки ракет пошкодили об'єкт інфраструктури, але усі важливі системи в регіоні працюють у нормальному режимі.

Нагадуємо, зранку 29 березня Збройні Сили Польщі відреагували на атаку ЗС РФ по Україні. Згідно з заявою командування, у повітря піднялась польська та союзницька авіація.