Нічне полювання на ЗС РФ: росіяни скаржаться на зграї дронів, які бачать їх у темряві

Минулого року росіяни почали активно застосовувати дрони-камікадзе з нічним зором проти ЗСУ, а зараз самі зазнають втрат від таких українських БПЛА, які дуже складно збивати.

Related video

Російські військові вперше зафіксували масове використання Силами оборони України у Запорізькій області зграй ударних дронів, обладнаних системами нічного бачення. Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі колишній голова "Роскосмосу", а нині російський військовий "радник" і пропагандист Дмитро Рогозін.

За його словами, подібне використання дронів росіяни помітили уперше. До того фіксували лише групи у складі великого дрона-бомбардувальника "Баби Яги", який також слугував ретранслятором, та менших дронів зі скиданням боєприпасів, які навідувалися до них доволі часто — "ешелонами".

Кадр з нічної камери українського дрона-камікадзе Фото: Скриншот

Дмитро Рогозін розповів, які засоби, на його думку, можуть завадити дронам. Це "окопні" засоби РЕБ з аналізом частот, які б виявляли дрони та знешкоджували їх. Також він говорить про автоматизовані кулеметні турелі калібру 7.62 мм, які б мали дистанційний пульт керування та нічну оптику. Він наголошує, що українські дрони навіть у разі підбиття одного з них помічають вогневі точки росіян і завдають ударів вже по них.

За словами Рогозіна, росіяни доволі успішно використовують снайперські пари, які уражають БПЛА. Однак снайпери вимушені стріляти рідко і влучати з першого пострілу, інакше українські оператори їх помітять та знищать.

Нагадаємо, що росіяни почали використовувати проти ЗСУ нічні FPV-дрони восени 2023 року. Для нічних нальотів російські військові можуть користуватися як бюджетними, так і дорожчими камерами, але на той момент на них не було повноцінних тепловізорів. Минулого року це, ймовірно, були бюджетні камери RunCam Night Eagle 3, із середньою вартістю 50 доларів та дорожчі камери, за які доведеться заплатити вже від 250 до 400 доларів США. Щоб уникнути виявлення приладом нічного бачення дронів, який не є тепловізором, військовим радили підбирати камуфляж, який за віддзеркаленням не надто відрізняється від довкілля, не носити великих панелей із "липучками" та інших контрастних елементів.

Раніше український військовий фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов із псевдонімом "Флеш" розповів Фокусу, які проблеми створюють для ЗСУ нічні дрони Росії. Найбільше проблем атаки нових дронів завдають захисникам України, які вночі переправляються через Дніпро на південному напрямку. Уночі, під покровом темряви на передовій відбуваються найактивніші переміщення: ротація особового складу, евакуація поранених, підвезення боєприпасів, пересування техніки тощо. Росіяни почали застосовувати дрони-камікадзе з нічними камерами, чим застали ЗСУ зненацька, оскільки українські підрозділи не були до цього готові.

Своєю чергою ЗСУ також активно стали використовувати нічні дрони-камікадзе. Нещодавно повідомлялося, що росіяни намагаються ховатися від нічних атак БПЛА антитеполовими накидками, проте це їм не допомагає. Бійці спецпідрозділу НГУ "Омега" показали, як знищили штурмову групу і техніку російських окупантів на Запорізькому напрямку. На відео за посиланням можна побачити, як у машину з росіянами спочатку влучає дрон-камікадзе з нічним баченням, а потім на росіян скидає вибухівку БПЛА-бомбардувальник.