"Соревнование наций": главные выводы из выступления Украины на Чемпионате мира по шахматам

Турнир Игорь начал с победы над топовым американцем Самуэлем Севианом (2714), после чего последовали два поражения подряд — казалось бы, крест на любых амбициях. Первый день (13 туров) в целом не задался. А вот второй день — совсем другая история.

Второй день — заявка на будущее

Все началось с победы над одним из сильнейших исландцев Стефанссоном (2599).

Далее — победа над американцем Хансом Ниманном (2734). Несмотря на всю медийную скандальность его карьеры, это один из сильнейших шахматистов планеты и один из немногих, кто реально способен обыгрывать Магнуса Карлсена.

После этого — победа над топовым вьетнамцем Ле Куанг Лиемом (2695).

Серия побед вывела Самуненкова на Магнуса Карлсена (2881). На этот раз — поражение, но норвежец тогда был вынужден играть максимально агрессивно, потому что ему самому нужно было пробиваться в финал.



Главный аккорд

Даже после этих громких побед турнир уже можно было считать сверхуспешным. Но дальше — еще громче:

В двух последних матчах Игорь побеждает действующего чемпиона мира по классическим шахматам — Гукеша (19 лет, рейтинг в блице 2628).

В последнем туре — "всего лишь" ничья с одним из сильнейших китайских шахматистов Лу Шанглеем (2657).

И теперь — о главном

Я в который раз заметил: украинские СМИ и Украина как государство не умеют делать звезд из своих настоящих звезд.

Раскрутка спортсменов — это не мелочь, а часть национального бренда.

Не случайно индусы, китайцы, русские, узбеки массово инвестируют в шахматы — это интеллектуальное соревнование наций.

Для примера: мировые СМИ активно раскручивают 12-летнего аргентинского вундеркинда Фаустино Оро — при рейтинге, соизмеримом с Самуненковым. Турки так же системно продвигают своего Эрдогмуша.

Об Игоре Самуненкове пишут мало — и не только за рубежом, но и в Украине.

И это при том, что история идеальна для медиа: юный талант, мировой прорыв, парень родом из Донецка, семья которого в 2014 переехала в Киев, потому что имеет принципиальную патриотическую позицию.

Украинские медиа, это же крутая тема, чтобы освещать украинские победы, делайте из паренька из Донецка, который выступает за Украину звезду. Это же крутая история во всех смыслах.

P.S. В женском финале вице-чемпионкой мира стала Анна Музычук — одна из фавориток турнира (она завоевала "серебро" — Ред.). Здесь результат ожидаемый, но не менее важный

Справочно

Игорь Самуненков родился 15 июня 2009 года в Донецке. После начала российской агрессии в 2014 году он вместе с семьей вынужден был покинуть родной город и переехать в Киев. Именно в столице Игорь начал серьезно заниматься шахматами в возрасте 8 лет, представляя впоследствии Киевскую областную шахматную федерацию. По состоянию на конец 2025 года он является одним из самых успешных молодых шахматистов Украины: В 14 лет стал самым молодым действующим гроссмейстером мира (титул официально подтвержден в начале 2024 года).

