"Змагання націй": головні висновки з виступу України на Чемпіонаті світу з шахів
Власні зірки. Сьогодні в Катарі завершився Чемпіонат світу 2025 з шахів (бліц). Перед цим там же проходив ЧС із рапіду, але говоритимемо саме про бліц — бо саме там по-справжньому засяяв 16-річний український шахіст Ігор Самуненков. Від нього не чекали високих місць: за рейтингом (2487) він поки що не входить до світової еліти. Поки що. Фінальний результат. У підсумку — 12,5 очок із 19 турів, що принесло місця з 10-го по 19-те. Але ключове питання не скільки, а як і кого він обіграв.
Турнір Ігор розпочав з перемоги над топовим американцем Самуелем Севіаном (2714), після чого пішли дві поразки поспіль — здавалося б, хрест на будь-яких амбіціях. Перший день (13 турів) загалом не задався. А от другий день — зовсім інша історія.
Другий день — заявка на майбутнє
Все почалося з перемоги над одним із найсильніших ісландців Стефанссоном (2599).
Далі — перемога над американцем Хансом Німанном (2734). Попри всю медійну скандальність його кар’єри, це один із найсильніших шахістів планети й один з небагатьох, хто реально здатен обігрувати Магнуса Карлсена.
Після цього — перемога над топовим в’єтнамцем Ле Куанг Ліємом (2695).
Серія перемог вивела Самуненкова на Магнуса Карлсена (2881). Цього разу — поразка, але норвежець тоді був змушений грати максимально агресивно, бо йому самому потрібно було пробиватися до фіналу.Важливо
Головний акорд
Навіть після цих гучних перемог турнір уже можна було вважати надуспішним. Але далі — ще гучніше:
У двох останніх матчах Ігор перемагає чинного чемпіона світу з класичних шахів — Гукеша (19 років, рейтинг у бліці 2628).
В останньому турі — "лише" нічия з одним із найсильніших китайських шахістів Лу Шанглеєм (2657).
І тепер — про головне
Я вкотре помітив: українські ЗМІ та Україна як держава не вміють робити зірок зі своїх справжніх зірок.
Розкрутка спортсменів — це не дрібниця, а частина національного бренду.
Не випадково індуси, китайці, росіяни, узбеки масово інвестують у шахи — це інтелектуальне змагання націй.
Для прикладу: світові ЗМІ активно розкручують 12-річного аргентинського вундеркінда Фаустіно Оро — при рейтингу, співмірному із Самуненковим. Турки так само системно просувають свого Ердоґмуша.
Про Ігоря Самуненкова пишуть мало — і не лише за кордоном, а й в Україні.
І це при тому, що історія ідеальна для медіа: юний талант, світовий прорив, хлопець родом із Донецька, родина якого в 2014 переїхала у Київ, бо має принципову патріотичну позицію.
Українські медіа, це ж крута тема, щоб висвітлювати українські перемоги, робіть із хлопчини з Донецька, який виступає за Україну зірку. Це ж крута історія в усіх сенсах.
P.S. У жіночому фіналі віце-чемпіонкою світу стала Анна Музичук — одна з фавориток турніру (вона завоювала "серебро" — Ред.). Тут результат очікуваний, але не менш важливий
Довідково
Ігор Самуненков народився 15 червня 2009 року в Донецьку. Після початку російської агресії у 2014 році він разом із родиною змушений був покинути рідне місто та переїхати до Києва. Саме в столиці Ігор почав серйозно займатися шахами у віці 8 років, представляючи згодом Київську обласну шахову федерацію. Станом на кінець 2025 року він є одним із найуспішніших молодих шахістів України: У 14 років став наймолодшим чинним гросмейстером світу (титул офіційно підтверджено на початку 2024 року).