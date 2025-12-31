"Змагання націй": головні висновки з виступу України на Чемпіонаті світу з шахів

Турнір Ігор розпочав з перемоги над топовим американцем Самуелем Севіаном (2714), після чого пішли дві поразки поспіль — здавалося б, хрест на будь-яких амбіціях. Перший день (13 турів) загалом не задався. А от другий день — зовсім інша історія.

Другий день — заявка на майбутнє

Все почалося з перемоги над одним із найсильніших ісландців Стефанссоном (2599).

Далі — перемога над американцем Хансом Німанном (2734). Попри всю медійну скандальність його кар’єри, це один із найсильніших шахістів планети й один з небагатьох, хто реально здатен обігрувати Магнуса Карлсена.

Після цього — перемога над топовим в’єтнамцем Ле Куанг Ліємом (2695).

Серія перемог вивела Самуненкова на Магнуса Карлсена (2881). Цього разу — поразка, але норвежець тоді був змушений грати максимально агресивно, бо йому самому потрібно було пробиватися до фіналу.

Важливо

Трирічний хлопчик з Індії став наймолодшим у світі гравцем у шахи, що досягнув офіційного рейтингу

Головний акорд

Навіть після цих гучних перемог турнір уже можна було вважати надуспішним. Але далі — ще гучніше:

У двох останніх матчах Ігор перемагає чинного чемпіона світу з класичних шахів — Гукеша (19 років, рейтинг у бліці 2628).

В останньому турі — "лише" нічия з одним із найсильніших китайських шахістів Лу Шанглеєм (2657).

І тепер — про головне

Я вкотре помітив: українські ЗМІ та Україна як держава не вміють робити зірок зі своїх справжніх зірок.

Розкрутка спортсменів — це не дрібниця, а частина національного бренду.

Не випадково індуси, китайці, росіяни, узбеки масово інвестують у шахи — це інтелектуальне змагання націй.

Для прикладу: світові ЗМІ активно розкручують 12-річного аргентинського вундеркінда Фаустіно Оро — при рейтингу, співмірному із Самуненковим. Турки так само системно просувають свого Ердоґмуша.

Про Ігоря Самуненкова пишуть мало — і не лише за кордоном, а й в Україні.

І це при тому, що історія ідеальна для медіа: юний талант, світовий прорив, хлопець родом із Донецька, родина якого в 2014 переїхала у Київ, бо має принципову патріотичну позицію.

Українські медіа, це ж крута тема, щоб висвітлювати українські перемоги, робіть із хлопчини з Донецька, який виступає за Україну зірку. Це ж крута історія в усіх сенсах.

P.S. У жіночому фіналі віце-чемпіонкою світу стала Анна Музичук — одна з фавориток турніру (вона завоювала "серебро" — Ред.). Тут результат очікуваний, але не менш важливий

Довідково

Ігор Самуненков народився 15 червня 2009 року в Донецьку. Після початку російської агресії у 2014 році він разом із родиною змушений був покинути рідне місто та переїхати до Києва. Саме в столиці Ігор почав серйозно займатися шахами у віці 8 років, представляючи згодом Київську обласну шахову федерацію. Станом на кінець 2025 року він є одним із найуспішніших молодих шахістів України: У 14 років став наймолодшим чинним гросмейстером світу (титул офіційно підтверджено на початку 2024 року).

Джерело