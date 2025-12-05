Трирічний хлопчик з Індії став наймолодшим у світі гравцем у шахи, що досягнув офіційного рейтингу

Трирічний хлопчик Сарвагія Сінгх Кушвага родом з Індії зумів перевершити багатьох дорослих гравців та встановити рекорд, досягнувши офіційного рейтингу FIDE.

У віці трьох років, семи місяців і 20 днів Кушвага побив рекорд свого попередника — Аніша Саркара, якому було три роки, вісім місяців і 19 днів, коли той установив такий рекорд у листопаді 2024 року. Про це повідомляє видання The Indian Express.

Хлопчик родом із Сагара — це місто в Індії, розташоване в штаті Мадх'я-Прадеш. Він досі відвідує дитячий садочок, однак вже зумів досягнути рейтингу швидкості 1572.

Щоб отримати рейтинг від FIDE, Міжнародної шахової федерації, гравець повинен перемогти принаймні одного гравця з рейтингом FIDE. Рейтинг — це оцінка, яка вимірює силу шахіста на основі його виступів.

"Для нас велика гордість і честь, що наш син став наймолодшим шахістом у світі, який отримав рейтинг FIDE. Ми хочемо, щоб він став гросмейстером", — розповів батько хлопчика, пише The Guardian.

Юний рекордсмен почав займатися шахами, коли йому було лише два з половиною роки. Відтоді він щоденно займається шахами, витрачаючи на це від чотирьох до п'яти годин. Годину на день з них він проводить у спеціальному навчальному центрі для шахів. Також хлопчик цікавиться онлайн-іграми і вивчає тактику за допомогою відеороликів у мережі.

"Він дуже любить цей вид спорту. Якщо розбудити його посеред ночі та попросити грати, він буде грати годинами без перерви. Але те, що відрізняє його від інших дітей його віку, — це терпіння сидіти за дошкою і не впадати в занепокоєння", — зазначив батько хлопчика.

The Indian Express | Трирічний Сарвагія Сінгх Кушвага після встановлення рекорду

Після цієї новини почали ходити чутки про те, що саме Кушвага може стати невдовзі наймолодшим гросмейстером в історії світових шахів. Для цього йому шукають нових тренерів, які мають допомогти у досягненні мети.

Нагадаємо, 3 грудня видання Science Alert повідомило, що 15-річний "маленький Ейнштейн" з Бельгії здобув докторський ступінь з квантової фізики.

Раніше у "Книзі рекордів Гіннеса" розповіли, що 14-річний вундеркінд зі штату Махараштра в Індії встановив одразу 6 світових рекордів.