Швидше, ніж на калькуляторі: вундеркінд встановив одразу 6 світових рекордів із лічби в умі

Щоб залишатися у "формі", хлопчик тренується оперувати цифрами по кілька годин щодня. Зберігати зосередженість йому допомагає йога.

Related video

Аарян Шукла, 14-річний вундеркінд зі штату Махараштра на заході Індії, побив один із найскладніших світових рекордів з усних обчислень, коли-небудь зроблених. Про це повідомили в Книзі рекордів Гіннесса.

Важливо

Найкраще знає Україну: другокласник зі Львівщини увійшов до Книги рекордів (фото)

Як зазначають реєстратори рекордів, цей юнак робить усні підрахунки швидше, ніж звичайна людина просто набирала б їх на калькуляторі.

Найшвидший час додавання в умі 100 чотиризначних чисел — 30,9 сек.

Найшвидший час додавання в умі 200 чотиризначних чисел — 1 хв 9,68 сек.

Найшвидший час додавання в умі 50 п'ятизначних чисел — 18,71 сек.

Найшвидший час ділення в умі 20-значного числа на 10-значне число (сет по десять) — 5 хв 42 сек.

Найшвидший час множення в умі двох п'ятизначних чисел (сет по десять) — 51,69 сек.

Найшвидший час множення в умі двох восьмизначних чисел (сет по десять) — 2 хв 35,41 сек.

Щоб бути у "формі", Аарян щодня тренується по п'ять або шість годин. А зберігати спокій і зосередженість йому допомагає йога та медитація.

Талант до лічби виявився у хлопчика з самого раннього дитинства Причому, його виняткові здібності до обчислень не передалися у спадок. Його батько і мати "звичайнісінькі" люди. А вже у віці восьми років Аарян вирушив у свої перші міжнародні змагання, де виграв медалі та кубки. Відтоді хлопчик став чемпіоном світу і навіть одним із засновників Всесвітньої асоціації ментальних калькуляторів.

Нагадаємо, раніше британець побив світовий рекорд, спустившись на лижах зі скелі висотою 5716 метрів і приземлившись на парашуті. Джошуа Брегмен витратив два тижні на підготовку, розвідуючи місце стрибка і розчищаючи сміття.

Також Фокус писав, що в Британії намагалися побити світовий рекорд з наймасштабнішого уроку гігієни.