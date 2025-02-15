Быстрее, чем на калькуляторе: вундеркинд установил сразу 6 мировых рекордов по счету в уме

Чтобы оставаться в "форме", мальчик тренируется оперировать цифрами по несколько часов ежедневно. Сохранять сосредоточенность ему помогает йога.

Related video

Аарян Шукла, 14-летний вундеркинд из штата Махараштра на западе Индии побил один из самых сложных мировых рекордов по устным вычислениям, когда-либо предпринятых. Об этом сообщили в Книге рекордов Гиннесса.

Важно

Лучше всех знает Украину: второклассник со Львовщины вошел в Книгу рекордов (фото)

Как отмечают регистраторы рекордов, этот юноша производит устные подсчеты быстрее, чем обычный человек просто набирал бы их на калькуляторе.

Самое быстрое время сложения в уме 100 четырехзначных чисел — 30,9 сек.

Самое быстрое время сложения в уме 200 четырехзначных чисел — 1 мин 9,68 сек.

Самое быстрое время сложения в уме 50 пятизначных чисел — 18,71 сек.

Самое быстрое время деления в уме 20-значного числа на 10-значное число (сет по десять) — 5 мин 42 сек.

Самое быстрое время умножения в уме двух пятизначных чисел (сет по десять) — 51,69 сек.

Самое быстрое время умножения в уме двух восьмизначных чисел (сет по десять) — 2 мин 35,41 сек.

Чтобы быть в "форме", Аарян ежедневно тренируется по пять или шесть часов. А сохранять спокойствие и сосредоточенность ему помогает йога и медитация.

Талант к счету обнаружился у мальчика с самого раннего детства Причем, его исключительные способности к вычислениям не передались по наследству. Его отец и мать самые "обычные" люди. А уже в возрасте восьми лет Аарян отправился в свои первый международные соревнования, где выиграл медали и кубки. С тех пор мальчик стал чемпионом мира и даже одним из основателей Всемирной ассоциации ментальных калькуляторов.

Напомним, ранее британец побил мировой рекорд, спустившись на лыжах со скалы высотой 5716 метров и приземлившись на парашюте. Джошуа Брегмен потратил две недели на подготовку, разведывая место прыжка и расчищая мусор.

Также Фокус писал, что в Британии пытались побить мировой рекорд по самому масштабному уроку гигиены.