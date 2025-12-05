Трехлетний мальчик из Индии стал самым молодым в мире игроком в шахматы, достигшим официального рейтинга

Трехлетний мальчик Сарвагия Сингх Кушвага родом из Индии сумел превзойти многих взрослых игроков и установить рекорд, достигнув официального рейтинга FIDE.

В возрасте трех лет, семи месяцев и 20 дней Кушвага побил рекорд своего предшественника — Аниша Саркара, которому было три года, восемь месяцев и 19 дней, когда тот установил такой рекорд в ноябре 2024 года. Об этом сообщает издание The Indian Express.

Мальчик родом из Сагара — это город в Индии, расположенный в штате Мадхья-Прадеш. Он до сих пор посещает детский сад, однако уже сумел достичь рейтинга скорости 1572.

Чтобы получить рейтинг от FIDE, Международной шахматной федерации, игрок должен победить хотя бы одного игрока с рейтингом FIDE. Рейтинг — это оценка, которая измеряет силу шахматиста на основе его выступлений.

"Для нас большая гордость и честь, что наш сын стал самым молодым шахматистом в мире, получившим рейтинг FIDE. Мы хотим, чтобы он стал гроссмейстером", — рассказал отец мальчика, пишет The Guardian.

Юный рекордсмен начал заниматься шахматами, когда ему было всего два с половиной года. С тех пор он ежедневно занимается шахматами, тратя на это от четырех до пяти часов. Час в день из них он проводит в специальном учебном центре для шахмат. Также мальчик интересуется онлайн-играми и изучает тактику с помощью видеороликов в сети.

"Он очень любит этот вид спорта. Если разбудить его посреди ночи и попросить играть, он будет играть часами без перерыва. Но то, что отличает его от других детей его возраста, — это терпение сидеть за доской и не впадать в беспокойство", — отметил отец мальчика.

The Indian Express | Трехлетний Сарвагия Сингх Кушвага после установления рекорда

После этой новости начали ходить слухи о том, что именно Кушвага может стать вскоре самым молодым гроссмейстером в истории мировых шахмат. Для этого ему ищут новых тренеров, которые должны помочь в достижении цели.

Напомним, 3 декабря издание Science Alert сообщило, что 15-летний "маленький Эйнштейн" из Бельгии получил докторскую степень по квантовой физике.

Ранее в "Книге рекордов Гиннеса" рассказали, что 14-летний вундеркинд из штата Махараштра в Индии установил сразу 6 мировых рекордов.