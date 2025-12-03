Пошел в школу в четыре года: "маленький Эйнштейн" из Бельгии получил докторскую степень по квантовой физике (фото)

15-летний Лоран Симонс из Бельгии стал одним из самых молодых в мире докторов наук, когда успешно защитил диссертацию по квантовой физике в Антверпенском университете.

Мальчик, которого называют "маленьким Эйнштейном Бельгии", получил докторскую степень по философии по квантовой физике, вероятно, за рекордное время. Об этом рассказало издание Science Alert.

Вероятно, юный Лоран стал самым молодым человеком в мире, получившим докторскую степень в этой области. Однако точно это неизвестно, поскольку реального рейтинга для сравнения не существует, пишет медиа.

Скриншот видео | 15-летний Лоран Симонс защитил диссертацию по квантовой физике

"Маленький Эйнштейн Бельгии" имеет фотографическую память, а также может похвастаться уровнем IQ 145, которого достигают лишь около 0,1% людей на планете. В школу мальчик пошел, когда ему было всего 4 года, а уже в 6 он закончил начальную школу. Когда ему было 12, Лоран получил степень магистра по квантовой физике, исследуя бозоны и черные дыры.

Как пишет издание The Brussels Times, студенты дневной формы обучения обычно учатся два года, но Лоран закончил все курсы в первом семестре. Второй семестр вместо этого парень посвятил своей диссертации и стажировке.

У "маленького Эйнштейна" амбициозная цель: "бессмертие"

Лоран признался в комментарии местным СМИ, что имеет гораздо более амбициозную цель, чем защита диссертации. Мальчик стремится достичь "бессмертия" или же "просто продлить жизнь", к чему его побудила потеря.

Когда ему было 11 лет, Лоран потерял бабушку и дедушку, что и стало поводом изменить цель. Однако, как утверждает мальчик, "бессмертие" познать он стремится не ради собственной выгоды: юный ученый стремится помогать людям. В будущем он хочет изучать медицину.

The Brussels Times также пишет, что крупные IT-компании из США и Китая уже приглашали "маленького Эйнштейна" в свои исследовательские центры, однако пока получили отказ от его родителей.

