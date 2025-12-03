Пішов до школи у чотири: "маленький Ейнштейн" з Бельгії здобув докторський ступінь з квантової фізики (фото)

15-річний Лоран Сімонс з Бельгії став одним із наймолодших у світі докторів наук, коли успішно захистив дисертацію з квантової фізики в Антверпенському університеті.

Хлопчик, якого називають "маленьким Ейнштейном Бельгії", здобув докторський ступінь з філософії з квантової фізики, ймовірно, за рекордний час. Про це розповіло видання Science Alert.

Ймовірно, юний Лоран став наймолодшою людиною в світі, яка здобула докторський ступінь у цій галузі. Однак достеменно це невідомо, оскільки реального рейтингу для порівняння не існує, пише медіа.

Скриншот відео | 15-річний Лоран Сімонс захистив дисертацію з квантової фізики

"Маленький Ейнштейн Бельгії" має фотографічну пам'ять, а також може похизуватися рівнем IQ 145, якого досягають лише близько 0,1% людей на планеті. До школи хлопчик пішов, коли йому було всього 4 роки, а вже у 6 він закінчив початкову школу. Коли йому було 12, Лоран отримав ступінь магістра з квантової фізики, досліджуючи бозони та чорні діри.

Як пише видання The Brussels Times, студенти денної форми навчання зазвичай навчаються два роки, але Лоран закінчив усі курси в першому семестрі. Другий семестр натомість хлопець присвятив своїй дисертації та стажуванню.

У "маленького Ейнштейна" амбітна мета: "безсмертя"

Лоран зізнався у коментарі місцевим ЗМІ, що має набагато амбітнішу ціль, аніж захист дисертації. Хлопчик прагне досягти "безсмертя" або ж "просто подовжити життя", до чого його спонукала втрата.

Коли йому було 11 років, Лоран втратив бабусю та дідуся, що й стало приводом змінити ціль. Однак, як стверджує хлопчик, "безсмертя" пізнати він прагне не задля власної вигоди: юний науковець прагне допомагати людям. У майбутньому він хоче вивчати медицину.

The Brussels Times також пише, що великі IT-компанії зі США та Китаю вже запрошували "маленького Ейнштейна" до своїх дослідницьких центрів, однак наразі отримали відмову від його батьків.

