Бумажные солдаты Великобритании: найдет ли Лондон людей для многонациональных сил в Украине

Нынешний конфликт в Украине часто сравнивают с Первой мировой войной. В нем слышится отголосок той же мрачности и интенсивности: интенсивные артиллерийские обстрелы, разветвленная сеть окопов, ужасающие потери. На фоне всего этого сэр Кир Стармер и Эмманюэль Макрон, цепляющиеся за свою "коалицию желающих", вызывают в памяти другое воспоминание. Если им удастся осуществить "Большой рывок", мы достигнем мирного урегулирования под контролем задуманного ими специального альянса под руководством Европы.

Два лидера сделали настоящий шаг вперед. На встрече в Париже с президентом Владимиром Зеленским, американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также двумя десятками глав государств и правительств они дали официальное обязательство направить военные силы в Украину для содействия в реализации потенциального мирного урегулирования. Сэр Кир Стармер заявил, что конец конфликта "ближе, чем когда-либо", а Кушнер охарактеризовал соглашение как "очень важную веху".

Парижская декларация предусматривает создание "многонациональных сил для Украины", укомплектованных в основном европейскими странами, но с некоторым участием других членов коалиции добровольцев (Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония). Их миссия будет заключаться в "поддержке восстановления вооруженных сил Украины и обеспечении сдерживания", включая "практическую и техническую поддержку Украины в строительстве оборонительных укреплений". Сотрудничество с Украиной будет расширяться в области "подготовки кадров, совместного производства оборонной продукции, в том числе с использованием соответствующих европейских инструментов, и сотрудничества в сфере разведки".

"Многонациональные силы" будут действовать из так называемых "военных центров по всей Украине", как их назвал Стармер, но президент Макрон сделал важное замечание. В интервью французскому телевидению он заверил, возможно, настороженную общественность, что "эти силы не будут участвовать в боевых действиях".

"Коалиция желающих" будет зависеть от помощи со стороны Соединенных Штатов. Основой Парижской декларации является "предлагаемый механизм мониторинга и проверки прекращения огня под руководством США", который будет включать датчики, беспилотные летательные аппараты и спутники для обнаружения любых нарушений прекращения огня и который будет контролироваться специальной комиссией для "возложения ответственности и определения мер по исправлению ситуации".

Америка также согласилась с "протоколами безопасности" в поддержку урегулирования, которые, по словам Стива Уиткоффа, предполагают сдерживание, но также и принятие мер по "защите" Украины в случае возобновления агрессии.

На первый взгляд это действительно кажется хорошо проработанной концепцией для прекращения конфликта в Украине. Но здесь есть (по крайней мере) три очевидные проблемы: совершенно не ясно, располагают ли Великобритания и Франция необходимыми военными ресурсами для реализации своих заявлений; нет оснований полагать, что несколько неопределенное обязательство Соединенных Штатов является надежным; и Россия неоднократно отвергала подобные варианты урегулирования.

Макрон заявил о намерении направить "несколько тысяч" французских военнослужащих. Франция уже имеет более 21 000 солдат, моряков и летчиков, развернутых по всему миру, которые защищают владения Франции за пределами Европы, дислоцированы у стратегических партнеров, и участвуют в миссиях НАТО, ЕС, ООН и других организаций. Также существуют планы по увеличению расходов на оборону примерно на 13% и инвестированию в новое оборудование для всех видов вооруженных сил.

Все зависит от того, удастся ли премьер-министру Себастьену Лекорню убедить Национальную ассамблею одобрить его бюджет. Хотя ассамблея в принципе проголосовала за увеличение расходов на оборону, существуют глубокие разногласия по поводу угроз, с которыми сталкивается Франция, и ассамблея находится в неловком тупике из-за трех блоков — левого, центристского и правого.

Между тем Великобритания имеет только около 7500 военнослужащих, развернутых за рубежом, но возможности для расширения практически отсутствуют. Мы не выполняем свои обязательства по статье 3 Североатлантического договора "поддерживать и развивать свою индивидуальную и коллективную способность противостоять вооруженному нападению". Ресурсы для нашего руководства боевой группой НАТО в Эстонии ограничены, и усилить ее будет сложно. Британская армия является самой малочисленной с 1790-х годов и продолжает сокращаться. Где мы найдем "боевые силы" для Украины? Что касается гарантий безопасности со стороны США, Стив Виткофф высказался по этому поводу так:

«Президент решительно поддерживает протоколы безопасности… Они так же строги, как и раньше. Президент не отступает от своих обязательств. Он решительно поддерживает Украину».

Это смехотворная неправда. Никогда еще не было президента столь ненадежного, как Дональд Трамп, и мы видели бесконечное количество доказательств того, что он является всем, кроме "сильной фигуры для Украины". Мы знаем только одно: он будет действовать в соответствии с тем, что в данный момент считает своими интересами, — для него ничего другого не имеет значения.

Затем идет Россия. Два ключевых требования президента Владимира Путина заключаются в том, что Украина должна уступить России территории, которые все еще находятся под контролем Киева, и что на территории Украины не может быть военных сил НАТО. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рыбаков всего несколько недель назад заявил, что его страна не будет "подписываться, соглашаться или даже довольствоваться каким-либо присутствием войск НАТО на территории Украины".

Возможно, мы "ближе, чем когда-либо" к мирному урегулированию между Украиной и Россией. Но пока никто не сможет объяснить, как преодолеть эти проблемы, а не просто надеяться, что они исчезнут, последние метры этого пути пройти практически невозможно.

