В Давосе Европа впервые услышала, что на самом деле думает о ней Владимир Зеленский.

В своем выступлении на Всемирном экономическом форуме президент Украины жестко раскритиковал континент. "В прошлом году здесь, в Давосе, я закончил свое выступление словами: "Европа должна уметь защищать себя". Прошел год — и ничего не изменилось".

То, что последовало за этим, было уничтожающим. Объектом гнева Зеленского стало качество поддержки, которую Европа оказывала Украине в течение почти четырех лет с момента вторжения войск Владимира Путина. По его словам, континент "любит обсуждать будущее, но избегает принимать меры сегодня". "Слишком часто в Европе что-то другое всегда оказывается более срочным, чем справедливость".

Відео дня

Президент раскритиковал склонность Европы говорить жестко о вопросах обороны, помощи Украине, санкциях против России, а затем практически ничего не делать. "Невозможно построить новый мировой порядок, опираясь только на слова", — заявил Зеленский.

Пожалуй, наиболее болезненными были сравнения Зеленского между действиями Европы и действиями администрации Дональда Трампа в Америке. Он указал на то, как Америка успешно начала захватывать нефтяные танкеры, являющиеся частью теневого флота России и важным источником финансирования военной машины Путина, в то время как "российская нефть транспортировалась прямо вдоль европейских берегов". И тем временем, как Мадуро предстал перед судом, сидя в тюрьме в Нью-Йорке, "Путин — нет".

Несмотря на все свои громогласные заявления, европейские союзники Украины так и не сделали достаточно, чтобы значимо облегчить страдания, которые Путин причиняет стране с 2022 года.

Важно

"Европа говорит, но бездействует": Зеленский выступил после переговоров с Трампом в Давосе (видео)

В неделю, когда требования Трампа о взятии под контроль Гренландии поставили под угрозу будущее альянса НАТО, Зеленский не проявил особого сочувствия к кризису, в котором оказалась Европа. "Сейчас НАТО существует благодаря вере в то, что Соединенные Штаты будут действовать, что они не будут стоять в стороне и будут помогать. Но что, если они этого не сделают?", — спросил он. Готов поспорить, что немногие из европейских лидеров, слушавшие украинского лидера, смогли бы дать ответ на этот вопрос.

Некоторые скажут, что резкая речь Зеленского была неуместна, учитывая всю финансовую, дипломатическую и военную помощь, которую лидеры Европы оказали Украине с февраля 2022 года. Но после почти четырех лет почти постоянных просьб и необходимости буквально зубами вырывать значимую поддержку из Европы, честно говоря, его слова были вполне справедливы.

У континентальных союзников Украины на протяжении многих лет было множество возможностей усилить давление на Россию — будь то введение более жестких санкций или поставки оружия, такого как ракеты "Томагавк" и истребители. Когда помощь со стороны Европы все же поступала, она часто оказывалась слишком незначительной и запоздалой.

Оценка Зеленским положения на континенте была жестокой, но абсолютно верной. Еще до вторжения Путина Европа обещала Украине членство в НАТО и ЕС — обещания, которые были тихо отложены в долгий ящик (в случае с ЕС) или отвергнуты (в случае с НАТО). И все это несмотря на многочисленные обещания европейских лидеров, в том числе британского премьера Кира Стармера, поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Политическая суматоха на континенте явно не обошла стороной Зеленского. Он верно сформулировал европейский менталитет как близорукость, которая заставляет лидеров обещать все, что поможет им победить на следующих выборах — рост экономики, сокращение миграции и так далее.

Вопросы, поднятые Зеленским в его речи, не являются новыми. Они уже давно являются предметом тихих разговоров по всему континенту, но это первый случай, когда друг или союзник Европы высказал их вслух. Украинский президент говорит это не для того, чтобы обидеть своих европейских партнеров, а для того, чтобы вывести их из состояния сонного блуждания, которое ведет их к еще большей опасности и кризису по сравнению с нынешней ситуацией. И если Зеленский не сможет заставить Европу прислушаться к нему, то никто не сможет.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно