Без алкоголя: как жить после того, как ты бросил пить, чтобы тебя не считали неудачником или больным
Как ни странно, человека, бросившего пить, окружающие склонны считать безнадежным алкоголиком. Прошедший через это британский писатель Доминик Хилтон в колонке для The Telegraph доказывает, что жизнь без алкоголя не только возможна, но даже интересна — и излагает теорию трех шагов к этому.
Когда я бросил пить два года назад, я и не думал, что меня назовут безнадежным алкоголиком. Но вот что получаешь, когда бросаешь пить: репутацию человека, который валяется на полу и давится собственной блевотиной. Закажи газированную воду вместо пинты пива, и люди автоматически подумают, что ты последние шесть месяцев провел в реабилитационном центре.
Скучная правда заключается в том, что у меня никогда не было проблем с алкоголем. Это алкоголь имел проблемы со мной. Врачи сказали, что он перестал эффективно расщепляться в моем организме, и вдруг даже отличное вино стало действовать как дешевый яд.
Я пытался сократить потребление, но это не помогало. Похмелье было невыносимым. Единственным выходом было полностью отказаться от алкоголя. И теперь все относятся ко мне, как к Питеру О'Тулу, который при малейшем соблазне может сорваться и погрузиться в разврат и гедонизм.
Некоторые даже просят у меня совета. "Как ты бросил курить?" — спрашивают они. "Это же не могло быть легко". Я разработал стандартный ответ, который называю "Три шага к выздоровлению" и который хорошо играет на человеческих страхах.
"Три шага?" — всегда спрашивают люди. "Я думал, что их 12". Но у кого есть время на 12 шагов в наши дни?
Во-первых, найдите кого-нибудь классного, но не пьющего, и подружитесь с ним. Я был удивлен, обнаружив, что такие люди существуют. Перформативные хипстеры обожают запугивать нормальных людей своими вязаными шапками, винтажными джинсовыми комбинезонами и татуировками с названиями групп, о которых вы никогда не слышали. Однако, если познакомиться с ними поближе, то часто оказывается, что они не пьют алкоголь, ведут здоровый образ жизни и любят заказывать пенный лимонад с декоративной веточкой свежей мяты в своем любимом баре, оформленном в стиле "найденных предметов".
Дружба с творческим человеком, "знающим толк", изменила мою точку зрения, разрушив всю жизнь пропаганды, прославляющей алкоголь как в СМИ, так и в моем собственном кругу общения. Признайте, нас всех запрограммировали верить, что пить — это необходимо, увлекательно и круто. Найдите человека, который докажет, что это не так, и общайтесь с ним, как с веселым способом резко бросить пить.
Во-вторых, развивайте свою индивидуальность. "Тебе не нужно пить", — сказал мне недавно кто-то. "Ты и трезвый ведешь себя так, как будто выпил". Это было сказано в качестве оскорбления, но я решил принять это как комплимент.
Не хочу хвастаться, но подозреваю, что я настолько невыносим, что мне не нужен алкоголь, чтобы нажить себе неприятности. Впервые в жизни мой болтливый язык и общительный характер играют мне на руку. Трезвость не обязательно означает социальную изоляцию. Поверьте, можно быть неприятным типом и без помощи спиртного.
В-третьих, переехать в страну с яркой культурой кафе, а не с разрушительной культурой алкоголизма. Во всем мире есть города, где никто не обращает внимания, если вы отказываетесь от пива. "Делай, что хочешь" — таково преобладающее отношение. Между тем мои друзья из лондонских пабов стали называть меня "неудачником".
Простой трюк заключается в том, чтобы заменить один порок другим. Я читал, что "трезвые любопытные" представители поколения Z заменяют алкоголь жевательными конфетками с ТГК. Пусть заменяют. Я заменил алкоголь кофе, который всегда пил, но теперь у меня с ним возникла проблема.
Не пить кофе для меня немыслимо, так же как для других немыслимо, чтобы я не пил алкоголь. Я с нетерпением жду кофе, как они с нетерпением ждут выпить после тяжелого дня. Кофе помогает мне проснуться утром и выйти из дома днем. Он необходим, бодрит и дарит хорошее настроение. Он поднимает мне настроение, как и должно быть.
Лучше всего то, что кофе ассоциируется скорее с положительными, чем с отрицательными переживаниями. Я никогда не слышал, чтобы кто-то винил кофе в вандализме на автобусной остановке или на порочных связях с проституткой. Только однажды я был свидетелем драки в кафе, и это была драка между двумя бабушками. И хотя головные боли от кофеина могут быть неприятными, они ничто по сравнению с разрушением всего тела, которое человек испытывает после коктейля "Ирландская бомба".
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.