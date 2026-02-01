Без алкоголя: как жить после того, как ты бросил пить, чтобы тебя не считали неудачником или больным

Когда я бросил пить два года назад, я и не думал, что меня назовут безнадежным алкоголиком. Но вот что получаешь, когда бросаешь пить: репутацию человека, который валяется на полу и давится собственной блевотиной. Закажи газированную воду вместо пинты пива, и люди автоматически подумают, что ты последние шесть месяцев провел в реабилитационном центре.

Скучная правда заключается в том, что у меня никогда не было проблем с алкоголем. Это алкоголь имел проблемы со мной. Врачи сказали, что он перестал эффективно расщепляться в моем организме, и вдруг даже отличное вино стало действовать как дешевый яд.

Я пытался сократить потребление, но это не помогало. Похмелье было невыносимым. Единственным выходом было полностью отказаться от алкоголя. И теперь все относятся ко мне, как к Питеру О'Тулу, который при малейшем соблазне может сорваться и погрузиться в разврат и гедонизм.

Некоторые даже просят у меня совета. "Как ты бросил курить?" — спрашивают они. "Это же не могло быть легко". Я разработал стандартный ответ, который называю "Три шага к выздоровлению" и который хорошо играет на человеческих страхах.

"Три шага?" — всегда спрашивают люди. "Я думал, что их 12". Но у кого есть время на 12 шагов в наши дни?

Во-первых, найдите кого-нибудь классного, но не пьющего, и подружитесь с ним. Я был удивлен, обнаружив, что такие люди существуют. Перформативные хипстеры обожают запугивать нормальных людей своими вязаными шапками, винтажными джинсовыми комбинезонами и татуировками с названиями групп, о которых вы никогда не слышали. Однако, если познакомиться с ними поближе, то часто оказывается, что они не пьют алкоголь, ведут здоровый образ жизни и любят заказывать пенный лимонад с декоративной веточкой свежей мяты в своем любимом баре, оформленном в стиле "найденных предметов".

Дружба с творческим человеком, "знающим толк", изменила мою точку зрения, разрушив всю жизнь пропаганды, прославляющей алкоголь как в СМИ, так и в моем собственном кругу общения. Признайте, нас всех запрограммировали верить, что пить — это необходимо, увлекательно и круто. Найдите человека, который докажет, что это не так, и общайтесь с ним, как с веселым способом резко бросить пить.

Во-вторых, развивайте свою индивидуальность. "Тебе не нужно пить", — сказал мне недавно кто-то. "Ты и трезвый ведешь себя так, как будто выпил". Это было сказано в качестве оскорбления, но я решил принять это как комплимент.

Не хочу хвастаться, но подозреваю, что я настолько невыносим, что мне не нужен алкоголь, чтобы нажить себе неприятности. Впервые в жизни мой болтливый язык и общительный характер играют мне на руку. Трезвость не обязательно означает социальную изоляцию. Поверьте, можно быть неприятным типом и без помощи спиртного.

В-третьих, переехать в страну с яркой культурой кафе, а не с разрушительной культурой алкоголизма. Во всем мире есть города, где никто не обращает внимания, если вы отказываетесь от пива. "Делай, что хочешь" — таково преобладающее отношение. Между тем мои друзья из лондонских пабов стали называть меня "неудачником".

Простой трюк заключается в том, чтобы заменить один порок другим. Я читал, что "трезвые любопытные" представители поколения Z заменяют алкоголь жевательными конфетками с ТГК. Пусть заменяют. Я заменил алкоголь кофе, который всегда пил, но теперь у меня с ним возникла проблема.

Не пить кофе для меня немыслимо, так же как для других немыслимо, чтобы я не пил алкоголь. Я с нетерпением жду кофе, как они с нетерпением ждут выпить после тяжелого дня. Кофе помогает мне проснуться утром и выйти из дома днем. Он необходим, бодрит и дарит хорошее настроение. Он поднимает мне настроение, как и должно быть.

Лучше всего то, что кофе ассоциируется скорее с положительными, чем с отрицательными переживаниями. Я никогда не слышал, чтобы кто-то винил кофе в вандализме на автобусной остановке или на порочных связях с проституткой. Только однажды я был свидетелем драки в кафе, и это была драка между двумя бабушками. И хотя головные боли от кофеина могут быть неприятными, они ничто по сравнению с разрушением всего тела, которое человек испытывает после коктейля "Ирландская бомба".

