Развенчаны три самых популярных мифа об алкоголе: о них знают даже те, кто не пьет

Люди производят и употребляют алкоголь уже на протяжении более 10 тыс. лет. Поэтому неудивительно, что за столь долгое время человечество успело придумать множество мифов об этом напитке. Ученые решили развенчать три самые популярные теории.

Порядок употребления напитков

Многие слышали о том, что нельзя мешать разные виды алкогольных напитков, к примеру пиво перед ликером или вино с пивом. Основная идея заключается в том, что необходимо придерживаться одного напитка весь вечер, чтобы избежать сильного похмелья утром. Основная проблема заключается в том, что нет никаких научных доказательств, которые смогли бы подтвердить это утверждение, пишет Popular Science.

Национальный институт по борьбе со злоупотреблением алкоголем США подтверждает, что порядок употребления напитков никак не влияет на похмелье.

“В целом, чем больше алкоголя выпивает человек, тем тяжелее будет похмелье. Это справедливо независимо от того, пьет ли человек пиво, вино, крепкие спиртные напитки или их смесь”, - говорится в заявлении института.

Также ученые из Университета Виттен-Хердеке (Германия) провели собственное исследование. Участников эксперимента просили пить пиво, а затем вино или наоборот, также была контрольная группа, которая пила только один напиток. Затем ученые сравнили тяжесть похмелья среди разных групп. В результате похмелье наблюдалось у большинства, хотя порядок употребления видов алкогольных напитков не имел никакого влияния.

Также авторы исследования объяснили, что признаки прогрессирующего опьянения являются главными предвестниками тяжелого похмелья.

“Анализ показал, что воспринимаемое опьянение и рвота являются наиболее сильными предикторами интенсивности похмелья”, - подытожили ученые.

Алкоголь не согревает

После стаканчика алкогольного напитка люди говорят, что чувствуют, как их тело начинает согреваться. Но это вовсе не значит, что алкоголь действительно согревает тело. Дело в том, что такое чувство тепла появляется, на самом деле, из-за того, что наше тело теряет тепло.

“Покраснение щек, потливость и приливы создают ощущение тепла, температура тела на самом деле понижается”, - говорит доктор медицинских наук из Великобритании Кришна Вакхария.

Исследование проведенное при Университете Васэда в Японии также подтвердило, что алкоголь снижает температуру тела.

Во время эксперимента участники пили либо воду, либо алкоголь в умеренно жарком помещении.

“Кровоток кожи и интенсивность потоотделения в груди во время алкогольной сессии значительно увеличились по сравнению с контрольной группой через 10 минут после употребления алкоголя. Температура тела во время алкогольной сессии начала снижаться через 20 минут после начала потоотделения и в конечном итоге опустилась на 0,3 °C ниже, чем в контрольной группе”, - говорится в исследовании.

Другими словами, ощущение тепли при употреблении алкоголя появляется из-за того, что организм начинает терять это самое тепло. Крайне важно об этом помнить при низких температурах.

Кофе не отрезвляет

На самом деле алкоголь является вторым по популярности наркотиком, на первом же месте находится кофеин.

Кажется вполне логичным появление мифа о том, что кофе или другой кофеиносодержащий напиток помогает протрезветь. Но такое утверждение абсолютно не соответствует действительности.

Ученые говорят, что кофеин может на время взбодрить человека, но при этом он останется все таким же пьяным.

Интересное исследование по этому поводу провела Школа общественного здравоохранения Бостонского университета. В рамках эксперимента 127 участников случайным образом выпили один из четырех видов пива: безалкогольное, с добавлением кофеина или без него, и алкогольное, с добавлением кофеина или без него. Затем участники сели за руль тренажера, имитирующего вождение автомобиля.

“Добавление кофеина к алкоголю, по-видимому, не улучшает вождение или концентрацию внимания/время реакции по сравнению с употреблением одного лишь алкоголя”, - подытожили авторы исследования.

Напомним, некоторые люди просто не могут пить алкоголь, и ученые рассказали, как это проверить. Исследователи назвали несколько основных признаков того, что ваш организм не может правильно расщеплять алкоголь.