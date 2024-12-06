Некоторые люди просто не могут пить алкоголь: ученые рассказали, как это проверить

Исследователи назвали несколько основных признаков того, что ваш организм не может правильно расщеплять алкоголь.

Исследование показывает, что быстрое опьянение может быть заложено в ДНК некоторых людей, пишет DailyMail.

Ученые считают, что у некоторых людей есть так называемая антиалкогольная ДНК, из-за которой люди могут чувствовать себя очень плохо даже после небольшого количества выпитого, объясняет диетолог и эксперт по генетике Яннис Мавромматис.

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"У таких людей симптомы появляются вскоре употребления алкоголя, среди которых покраснение лица, жар, головная боль и головокружение. В более тяжелых случаях симптомы могут усиливаться до тошноты и рвоты, а также учащенного сердцебиения и затрудненного дыхания", — говорит эксперт.

Дело в том, что люди с одним конкретным мутировавшим геном не могут вырабатывать фермент, который помогает расщеплять алкоголь. Когда организм расщепляет алкоголь, в нем появляется ацетальдегид, который токсичен для человека.

Но у большинства людей вырабатывается фермент альдегиддегидрогеназа (АЛДГ), который отвечает за выведение из организма этого токсичного побочного продукта. Но у некоторых людей есть вариация определенного гена, которая приводит к накоплению ацетальдегида в организме.

Таким людям эксперты рекомендуют пить только в небольших количествах, запивая его большим количеством воды.

"Также стоит убедиться, что вы придерживаетесь сбалансированной диеты, избегаете стресса и хороши спите. Когда вы собираетесь выпить, убедитесь в том, что вы достаточно пьете воды, а также поели перед тем, как выпить", — добавляет Мавромматис.

Смешивание алкогольных напитков с безалкогольными, такими как тоник, также может помочь уменьшить симптомы у людей с повышенной чувствительностью.

По словам диетолога из MyHealthChecked Изабелы Рамос, такие крепкие напитки, как водка, виски и ром, которые содержат больший градус, также могут ухудшать симптомы.

"Некоторые вина и пиво, особенно красные вина и некоторое крафтовое пиво, содержат более высокие уровни химических веществ конгенеров, которые являются побочными продуктами брожения и могут ухудшать симптомы", — подытожил диетолог.

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