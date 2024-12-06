Деякі люди просто не можуть пити алкоголь: учені розповіли, як це перевірити

Дослідники назвали кілька основних ознак того, що ваш організм не може правильно розщеплювати алкоголь.

Дослідження показує, що швидке сп'яніння може бути закладено в ДНК деяких людей, пише DailyMail.

Вчені вважають, що у деяких людей є так звана антиалкогольна ДНК, через яку люди можуть почуватися дуже погано навіть після невеликої кількості випитого, пояснює дієтолог і експерт із генетики Янніс Мавромматіс.

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"У таких людей симптоми з'являються невдовзі вживання алкоголю, серед яких почервоніння обличчя, жар, головний біль і запаморочення. У важчих випадках симптоми можуть посилюватися до нудоти і блювоти, а також прискореного серцебиття й утрудненого дихання", — каже експерт.

Річ у тім, що люди з одним конкретним мутованим геном не можуть виробляти фермент, який допомагає розщеплювати алкоголь. Коли організм розщеплює алкоголь, у ньому з'являється ацетальдегід, який токсичний для людини.

Але у більшості людей виробляється фермент альдегіддегідрогеназа (АЛДГ), який відповідає за виведення з організму цього токсичного побічного продукту. Але у деяких людей є варіація певного гена, яка призводить до накопичення ацетальдегіду в організмі.

Таким людям експерти рекомендують пити тільки в невеликих кількостях, запиваючи його великою кількістю води.

"Також варто переконатися, що ви дотримуєтеся збалансованої дієти, уникаєте стресу і добре спите. Коли ви збираєтеся випити, переконайтеся в тому, що ви достатньо п'єте води, а також поїли перед тим, як випити", — додає Мавромматіс.

Змішування алкогольних напоїв із безалкогольними, як-от тонік, також може допомогти зменшити симптоми у людей із підвищеною чутливістю.

За словами дієтологині з MyHealthChecked Ізабели Рамос, такі міцні напої, як горілка, віскі та ром, які містять більший градус, також можуть погіршувати симптоми.

"Деякі вина і пиво, особливо червоні вина і деяке крафтове пиво, містять вищі рівні хімічних речовин конгенерів, які є побічними продуктами бродіння і можуть погіршувати симптоми", — підсумував дієтолог.

Нагадаємо, виявлено дивний зв'язок між довжиною пальців і пристрастю до алкоголю. Дослідники несподівано виявили дивний зв'язок між відносною довжиною пальців і вживанням алкоголю.