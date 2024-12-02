Виявлено дивний зв'язок між довжиною пальців і пристрастю до алкоголю: про що йдеться

Дослідники несподівано виявили дивний зв'язок між відносною довжиною пальців і вживанням алкоголю.

Співвідношення довжини наших пальців закладається ще до народження, частково під впливом гормонів, яких ми зазнаємо в утробі матері. Наприклад, у людей, які зазнають більшого впливу естрогену, як правило, вказівні пальці довші за безіменні, у той час, як у людей, які зазнають впливу естрогену, як правило, безіменні пальці довші за вказівні. Також є люди, у яких безіменний і вказівний пальці однієї довжини, пише IFLScience.

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У новому дослідженні вчені виявили дивну кореляцію довжини пальців зі звичками людини пити: співвідношенням безіменного до вказівного пальця. Зокрема, у людей з довшими безіменними пальцями порівняно з вказівними спостерігається вище споживання алкоголю.

Під час дослідження команда з Університету Суонсі проаналізувала довжину пальців 258 студентів, 169 з яких були жінками, та їхні звички вживання алкоголю. Результати вказують на те, що існує певний зв'язок між вищим споживанням алкоголю та довшими безіменними пальцями, як порівняти з вказівними. Автори дослідження зазначають, що це вказує на потенційний вплив гормонів на кількість вживання алкоголю принаймні у студентські роки.

За словами провідного автора дослідження, професора Джона Меннінга, така кореляція, ймовірно, вказує на участь статевих гормонів, таких як тестостерон і естроген. За словами вчених, відомо, що у людей з алкогольною залежністю дуже довгі безіменні пальці порівняно з вказівними пальцями — це передбачає вищий рівень тестостерону порівняно з естрогеном ще до народження. Автори дослідження також зазначають, що асоціації сильніше виражені у чоловіків, ніж у жінок.

Попри те, що вчені виявили кореляцію, вони не можуть встановити причинно-наслідковий зв'язок, а тому наявність певного співвідношення пальців не визначає результат для людини. Водночас науковці вважають, що виявлений зв'язок, імовірно, може пролити світло на фактори, що лежать в основі вживання алкоголю.

Результати дослідження було опубліковано в Американському журналі біології людини.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи справді алкоголь робить людей чеснішими.

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